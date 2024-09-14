"Ладья" уступила "Толпару" — 1:2

ХК "Ладья" потерпел первое поражение в сезоне, сообщает пресс-служба автозаводцев. В субботу, 14 сентября, тольяттинцы проиграли "Толпару". Встреча команд прошла в Уфе.

С первых секунд матча с реализацией создаваемых моментов у обоих коллективов были огромные проблемы. Таким образом, стартовая треть выдалась безрезультативной, зато сразу после перерыва уфимцы открыли счет — Данил Кочуров вторым темпом подключился к атаке и хлестким щелчком пробил Данилу Овчарика — 1:0. Следующей заброшенной шайбы пришлось ждать до 48-й минуты, когда Егор Паскин расторопнее всех сработал на тольяттинском пятаке и помог хозяевам льда удвоить отрыв — 2:0. Далее "Ладья" усилила и без того серьезный натиск на ворота уфимской "молодежки" и вскоре все-таки сумела вскрыть оборону соперника. Андрей Шалимов вывел Александра Бажухина на рандеву с Никитой Ченцовым и нападающий свой момент реализовал — 2:1. Однако окончательно выправить ситуацию волжанам не удалось даже с появлением на площадке шестого полевого вместо вратаря. Итог — поражение со счетом 1:2.

19 сентября в Тольятти пройдет новая встреча "Ладьи" с "Толпаром".