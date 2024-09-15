Хоккейная "Лада" уступила СКА

В воскресенье, 15 сентября, на льду "Ледового дворца" в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между тольяттинским ХК " Лада" и местным СКА.
Матч окончился победой хозяев: СКА обыграл "Ладу" в овертайме. Счет составил 4:3.
Для "Лады" поражение стало первым спустя два победных матча. В следующей игре тольяттинская команда встретится с "Локомотивом" в Ярославле. Это произойдет во вторник, 17 сентября.
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