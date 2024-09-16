Электромонтер из Самарской области стал призером Всероссийского конкурса профмастерства

В Чебоксарах завершился федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Игорь Шабанов показал лучший результат на этапе "Оказание пострадавшему первой помощи".

В этом году конкурс проходил в номинации "Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике". За призовые места боролись 35 энергетиков из 19 субъектов России, лучшие представители ведущих энергетических компаний страны, в том числе, представители четырех филиалов ПАО "Т Плюс" — Мордовского, Кировского, Свердловского и Самарского.

В общем зачете 2 место занял специалист Свердловского филиала ПАО "Т Плюс" Георгий Димоев. В тройке лучших также представители Чебоксарской ГЭС и Самарских распределительных сетей.