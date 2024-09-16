Электромонтер из Самарской области стал призером Всероссийского конкурса профмастерства

В Чебоксарах завершился федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Игорь Шабанов показал лучший результат на этапе "Оказание пострадавшему первой помощи".
В этом году конкурс проходил в номинации "Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике". За призовые места боролись 35 энергетиков из 19 субъектов России, лучшие представители ведущих энергетических компаний страны, в том числе, представители четырех филиалов ПАО "Т Плюс" — Мордовского, Кировского, Свердловского и Самарского.
В общем зачете 2 место занял специалист Свердловского филиала ПАО "Т Плюс" Георгий Димоев. В тройке лучших также представители Чебоксарской ГЭС и Самарских распределительных сетей.
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Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!