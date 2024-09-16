В ближайшие дни в Самарской области сохранится летняя погода

В Приволжском УГМС рассказали о прогнозе погоды в Самарской области на ближайшие дни, с 16 по 18 сентября.
По данным синоптиков, в понедельник, 16 сентября, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха +23…+25 °C.
Во вторник и среду, 17 и 18 числа, в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, местами до 13°, днем +18…+23 °C.
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Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!