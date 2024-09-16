Из-за загоревшейся стиральной машины в Тольятти эвакуировали семь человек

В воскресенье, 15 сентября, в 19:27, начался пожар в доме № 36 по ул. Коммунистической в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Горела стиральная машина в квартире на площади 1 кв. м. На борьбу с огнем выезжали 11 человек. Пожар ликвидировали в 19:44.

Из здания эвакуировали семь человек. Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.