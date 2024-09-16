"Тольяттиазот" в составе сборной химиков стал победителем XXI межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области. Спортивное мероприятие, которое проходило с марта по сентябрь 2024 года, объединило более 1 000 сотрудников крупнейших предприятий региона.

Спартакиада состояла из нескольких этапов и включала в себя соревнования по различным видам спорта. В них принимали участие 17 отраслевых команд — представителей профсоюзов области. Состязания проходили на площадках Самары и Новокуйбышевска.

19 сотрудников "Тольяттиазота" вошли в тройку лидеров во всех дисциплинах. Лучший результат сборная химиков показала в играх по волейболу, мини-футболу, баскетболу 3×3, настольному теннису, гиревому спорту и дартсу. Компанию представляли инженер отдела комплексного проектирования Артур Шпотя, оператор ДПУ цеха № 05А Александр Киреев, инженер-технолог производственно-диспетчерской службы Арина Новикова и водитель службы аварийно-спасательных формирований Олег Шеин.

В лыжных гонках и легкоатлетическом кроссе команда заняла второе место. Здесь отличился пожарный ТОАЗа Александр Александров, который стал победителем в своей возрастной группе. Бронзовую медаль завоевали шахматисты, в том числе благодаря оператору ДПУ Антону Немову.

По итогам всех этапов спартакиады сборная химиков заняла первую ступень пьедестала.

Дмитрий Назин, председатель профсоюза АО "ТОАЗ": "Профсоюз "Тольяттиазота" всегда поддерживает сотрудников в их спортивных увлечениях. Несколько раз в год для них проводятся большие спортивные праздники, турниры и чемпионаты. На подобные мероприятия сотрудники приходят целыми семьями, мотивируя на здоровый образ жизни своих детей. Спартакиада стала еще одной возможностью продемонстрировать высокие достижения в спорте и показать лучший результат среди сильнейших".