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Общество

"Тольяттиазот" в составе сборной химиков стал победителем XXI межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" в составе сборной химиков стал победителем XXI межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области. Спортивное мероприятие, которое проходило с марта по сентябрь 2024 года, объединило более 1 000 сотрудников крупнейших предприятий региона.

Фото: предоставлено ПАО "ТОАЗ"

Спартакиада состояла из нескольких этапов и включала в себя соревнования по различным видам спорта. В них принимали участие 17 отраслевых команд — представителей профсоюзов области. Состязания проходили на площадках Самары и Новокуйбышевска.

19 сотрудников "Тольяттиазота" вошли в тройку лидеров во всех дисциплинах. Лучший результат сборная химиков показала в играх по волейболу, мини-футболу, баскетболу 3×3, настольному теннису, гиревому спорту и дартсу. Компанию представляли инженер отдела комплексного проектирования Артур Шпотя, оператор ДПУ цеха № 05А Александр Киреев, инженер-технолог производственно-диспетчерской службы Арина Новикова и водитель службы аварийно-спасательных формирований Олег Шеин.

В лыжных гонках и легкоатлетическом кроссе команда заняла второе место. Здесь отличился пожарный ТОАЗа Александр Александров, который стал победителем в своей возрастной группе. Бронзовую медаль завоевали шахматисты, в том числе благодаря оператору ДПУ Антону Немову.

По итогам всех этапов спартакиады сборная химиков заняла первую ступень пьедестала.

Дмитрий Назин, председатель профсоюза АО "ТОАЗ": "Профсоюз "Тольяттиазота" всегда поддерживает сотрудников в их спортивных увлечениях. Несколько раз в год для них проводятся большие спортивные праздники, турниры и чемпионаты. На подобные мероприятия сотрудники приходят целыми семьями, мотивируя на здоровый образ жизни своих детей. Спартакиада стала еще одной возможностью продемонстрировать высокие достижения в спорте и показать лучший результат среди сильнейших".

АО "ТОАЗ" — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу "Уралхим". Производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти (Самарская область). Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38 000 человек.

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