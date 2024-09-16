Галерея Виктория проведет "Неделю современных игр" в Самаре

С 17 по 22 сентября галерея Виктория проведет "Неделю современных игр" — цикл событий, посвященных роли игр в современной культуре. "Неделя игр" пройдет в рамках совместной выставки в Музее Модерна "Новый символизм: Гиперборея и киберпространство". На большинство мероприятий вход свободный.

В программе "Недели современных игр" шахматный перформанс от самарских художников, лекции художника Антона Польского (Москва) и исследователя Евгения Кузьмичева (Санкт-Петербург) о настольных и компьютерных играх как формах или объектах исследования, документальный фильм о видеоигре, основанной на истории реальной семьи и открытие выставки в Музее Модерна "Новый символизм: Гиперборея и киберпространство", в которой российские художники перебрасывают мосты от символизма начала ХХ века к современной виртуальной реальности.

Полное расписание недели:

17 сентября, 19:00. Табия. Сеанс игры (16+)



Событие, открывающее Неделю игр — презентация игры-произведения самарских художников Никиты Кузнецова, Ильи Михеева и Кирилла Ермолина-Луговского.

Табия — расстановка фигур в шатрандже, предшественнике шахмат. С выбора этих позиций начиналась партия. В современных шахматах табией называют дебют, после которого следует активная фаза атаки и защиты. В проекте художники, отсылая к идеям дадаистов и ситуационистов, изобретают новые варианты привычных правил игры в шахматы. На открытии Недели современных игр в галерее "Виктория" посетители смогут сыграть по шести предложенным правилам. Как изменятся поведение и мысли участников игры, если изменятся ее цели и задачи?

Вход свободный. Место: офис галереи "Виктория", ул. Степана Разина, 150.

18 сентября, 19:00. Онлайн лекция Антона Польского "Настолки: геймефикация исследований городской среды, мобильности и сообществ" (12+).

Художник, геймдизайнер и исследователь настольных игр Антон Польский (он же MAKE) расскажет, как его игровое хобби сначала превратилось в объект искусствоведческого исследования, потом в работу, а в последние годы в междисциплинарный инструмент артистического социологического исследования городской среды, общественного транспорта и местных сообществ.

Вход 200 рублей. Место: офис галереи "Виктория", ул. Степана Разина, 150.

19 сентября, 19:00. Лекция Евгения Кузьмичева "Зачем персонажи игр идут в бар?" (18+)

Таверны, кантины, бары, кафешантаны — все это места, где персонажи игр проводят немало времени. Там они могут узнать последние новости, пропустить стакан-другой, сыграть в азартные игры. Так что же такое "третьи места" в играх — точки интереса, места восстановления или нечто большее? Почему многие игры начинаются и заканчиваются в барах? Во что можно сыграть в питейном заведении кроме пресловутых игральных костей? Почему таверны интереснее подземелий? И, наконец, зачем в играх алкоголь?

Вход свободный. Место: гастробар "Проливошная", ул. Куйбышева, 81.

20 сентября, 19:00. Документальный фильм "Спасибо за игру" (16+).

Режиссер Дэвид Осит, Малика Зухали-Воралл, 2015. Длительность 1 час 18 минут.

Фильм рассказывает историю разработчика видеоигр Райана Грина и его жены Эми, сыну которых в годовалом возрасте диагностировали рак. Свой опыт жизни со смертельно больным ребенком они положили в основу компьютерной игры "Этот дракон, рак". Фильм был назван "самым важным фильмом по видеоигре, когда-либо созданным", и получил несколько наград как лучший документальный фильм.

Вход свободный. Место: офис галереи "Виктория", ул. Степана Разина, 150.

21 сентября, 16:00. Открытие выставки "Новый символизм: Гиперборея и киберпространство" (0+)

Музей Модерна и галерея "Виктория" представляют выставку, посвященную символистической поэтике в современном искусстве. Символизм во многом был проявлением художественной утопии, созданием мира, в котором стирались социальные и религиозные границы, и в фантастических пейзажах бродили архетипические персонажи. Этот мир равенства, всевластия добра и зла и бессмертия души напоминает нам о современных компьютерных играх, которые являются неотъемлемой частью эстетики "нового символизма".

Выставка включает в себя произведения 14 самарских, петербургский, нижегородских и московских авторов, которые в своих работах используют опыт символизма и игр, описывая трансцендентный мир, полный маршрутов и порталов.

Художники: Ольга Аксенова (Москва), Анна Андржиевская (Санкт-Петербург), Александра Гарт (Санкт-Петербург), Евгений Греки (Самара), Алиса Гулканян (Москва/Казань), Кирилл Гуров (Самара), Анастасия Деревякина (Самара), Алексей Журавлев (Самара), Дмитрий Кадынцев (Самара/Москва), Ася Маракулина (Санкт-Петербург), Вадим Михайлов (Санкт-Петербург), Галя Фадеева (Санкт-Петербург), Артем Филатов (Нижний Новгород), Владимир Чернышев (Нижний Новгород). Кураторы: Сергей Баландин (Самара), Евгений Кузьмичев (Санкт-Петербург).

Работы предоставлены галереями Anna Nova, Марины Гисич, KZ Gallery, MYTH, Name Gallery, а также частными коллекционерами.

На открытие вход свободный. Место: Музей Модерна, ул. Фрунзе, 159.

22 сентября, 16:00. Лекция Евгения Кузьмичева "Краткая история искусства в /цифровых/ играх" (12+)

Существует ряд игр, вдохновленных отдельными произведениями искусства или творчеством художника в целом. Внимание к деталям при создании игр влияет на погружение, произведения искусства в играх, и в особенности картины, не являются исключением. Порой это просто портреты разработчиков, найденные в секретных комнатах или ничем не примечательная деталь интерьера, но иной раз это может быть важное для раскрытия сюжета полотно. Картина может быть порталом в потусторонний мир или врагом, чьи глаза неотрывно следят за всем. Но отдельный интерес вызывают игры, в которых протагонистом оказывается художник. Что висит на стенах в цифровых домах? Почему в хоррорах живописи уделяется большее внимание, нежели в других жанрах? И чем интересен образ художника в играх?

Вход 200 рублей. Место: офис галереи "Виктория", ул. Степана Разина, 150.