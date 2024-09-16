В Самарской области предложение на новые автомобили выросло на четверть

В Самарской области увеличивается предложение по новым автомобилям: рост год к году составил 25%. Спрос тоже вырос, но динамика менее ярко выраженная: за год прирост составил 9%. В сегменте новых автомобилей максимальным спросом пользуются марки ВАЗ (LADA) (28,7%), Haval (16,8%) и Chery (8,1%). И хотя ВАЗу удается удерживать лидерские позиции, китайские производители уже получили 7 мест в топ-10 по спросу.

Об этом было заявлено в рамках региональной дилерской конференции Авито Авто "Высшая Передача", которая состоялась 12 сентября в Казани. В центре внимания участников мероприятия и экспертов платформы оказались основные тенденции авторынка, трансформация потребительского поведения и перспективы развития индустрии в регионе и стране.

В мероприятии в Казани приняли участие более 200 представителей авторынка Республики Татарстан и других регионов ПФО, в том числе — Самарской области. В формате воркшопа участники конференции обсуждали потенциал и векторы развития рынка, рассматривали способы использования Автохаба и Автотеки для повышения эффективности бизнес-процессов, анализировали связку сервисов Авито Аукцион и Селект.

В комплексе эти проекты позволяют дилерам первыми получать информацию о выставляемых на продажу автомобилях, покупать их по лучшей цене, а затем продавать с поддержкой Авито Авто. Продавцы-физлица тоже выигрывают при таком подходе: они продают авто быстро и безопасно, а при покупке сразу видят фиксированную цену, получают бесплатное сопровождение от Авито Авто на всех этапах сделки.

"Конференция "Высшая передача" интересна и полезна — и нам, Авито Авто, и дилерам. Представители авторынка получают уникальную возможность обменяться опытом, совместно с коллегами и нашими экспертами обсудить лучшие практики, которые помогут им повысить эффективность их бизнеса. Для Авито Авто подобные встречи — возможность получения обратной связи, обсудить потребности дилеров и меняться в сторону развития инструментов платформы, создания новых сервисов исходя из запросов отрасли", — прокомментировал Владислав Иванов, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Авито Авто.

Также в рамках конференции была представлена аналитика по авторынку региона, отмечены тенденции его развития.

Тренды рынка новых автомобилей в ПФО:

• Количество объявлений в августе 2024 года в сравнении с августом 2023 года выросло на 110%, а средняя цена снизилась на 6,4% до показателя 3 млн рублей. Это свидетельствует о том, что конкуренция за покупателя растет.

• Доля китайских марок в категории новые авто составила 69% и ровно столько же они занимали и в августе 2023 года. Причина — активизация в сегменте новых автомобилей марки ВАЗ. Однако тренд на увеличение доли китайских машин в перспективе еще будет заметен. Подтверждается это и особенностями кросс-интереса: поиск потребителей наполняется новыми китайскими брендами в дополнение к привычным европейским и японским маркам.

Тренды рынка автомобилей с пробегом в ПФО:

• Количество объявлений за год выросло на 38% — это выше, чем в среднем по России, где прирост составил 31%.

• Средняя цена увеличилась на 7,5% и составила в августе 2024 года 1 200 000 рублей. При этом в предложениях дилеров средняя цена снизилась на 6%.

• Доля объявлений от частных продавцов стабилизировалась: в августе 2023 года она составляла 54%, в декабре снизилась до 44%, а в июле–августе 2024 года вернулась на уровень 49–50%. Доля предложений от дилеров составляет 22%.

• Доля автомобилей китайских брендов на вторичном рынке выросла с 3% в августе 2023 года до 5% в августе 2024 года. В ближайшее время китайских автомобилей на вторичном рынке появится больше, однако спрос на них будет зависеть от того, повысится ли лояльность потребителя к этим брендам. Пока же в тройке лидеров по спросу китайских авто с пробегом нет.

Тренды рынка новых автомобилей в Самарской области:

• В Самарской области увеличивается предложение по новым автомобилям: рост год к году составил 25%. Спрос тоже вырос, но динамика менее ярко выраженная: за год прирост составил 9%.

• В сегменте новых автомобилей максимальным спросом пользуются марки ВАЗ (LADA) (28,7%), Haval (16,8%) и Chery (8,1%). И хотя ВАЗу удается удерживать лидерские позиции, китайские производители уже получили 7 мест в топ-10 по спросу.

• Средняя цена нового авто в регионе составила 2 930 000 рублей.

Тренды рынка автомобилей с пробегом в Самарской области:

• В сегменте авто с пробегом число объявлений на платформе увеличилось на 13,1% год к году.

• Пользователи региона отдают предпочтение маркам ВАЗ (LADA) (41,9% от спроса), Kia (5,6%) и Toyota (4,8%). Китайских брендов в топ-5 марок пока нет.

• В премиум-сегменте авто с пробегом предложение за год не изменилось, а спрос вырос на 12% год к году. При этом китайский бренд Voyah пробился в топ-5 марок, в которых заинтересованы потребители. На первом месте оказалась BMW (31,7%), далее идут Lexus (18%), Mercedes-Benz (14,5%), Voyah (11,8%) и Audi (8%). Причем, именно китайский Voyah оказался лидером по динамике спроса и предложения.