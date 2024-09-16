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Общество

Победителями конкурса Совета Федерации "Портрет твоего края" стали самарцы

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского детского конкурса-школы "Портрет твоего края", который проводится Советом Федерации. Семи лауреатам были вручены благодарности от сенатора Андрея Кислова, представляющего в Верхней палате Самарскую область.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Всероссийский конкурс в сфере развития и продвижения территорий "Портрет твоего края" проходит при поддержке Совета Федерации уже восьмой раз. Его основная цель — сформировать концептуальную картину мира школьников через призму понятия "единая страна", повысить их интерес к окружающему миру, позволить раскрыть детям свой творческий потенциал, рассказать о красоте своего края.

Предметом конкурса становятся портреты края, представленные в форме очерка или эссе. Принять участие в конкурсе могли стать ребята от 7 до 18 лет. В этом году его участниками стали школьники, курсанты и студенты из 66 субъектов. Победителями стали 762 участника в нескольких номинациях, среди которых "Природа, мир, тайник вселенной" (природо-ориентированное поведение), "Скажи спасибо!", "Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье" (введен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне), "Не жизни цель, а свет предназначенья" (призвание).

По решению жюри в число лучших вошли семь жителей региона, все они школьники из Самары: Арина Буклеева, Елизавета Лобанова, Елена Сарафанова, Алена Терновых, Степан Хеллат, Максим Худяков и Виолетта Шарабанова. От имени сенатора Андрея Кислова победителям были вручены благодарственные письма и подарки.

"На этот конкурс были поданы тысячи работ из многих регионов страны, и среди победителей оказалось несколько наших земляков. Мы очередной раз убеждаемся в том, что в Самаре живет талантливая и патриотично настроенная молодежь. Считаю, что это отличный повод для гордости нашими ребятами", — отметил Андрей Кислов.

Лучшие работы конкурса будут представлены на выставке в Совете Федерации.

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