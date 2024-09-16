Губернатор Самарской области провел оперативное заседание областного правительства

В понедельник, 16 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание областного правительства в открытом формате.
На повестке — текущие актуальные вопросы, в том числе профилактика заболеваемости населения сезонными вирусными инфекциями, COVID-19 и внебольничной пневмонией, а также обращения граждан.
Началось совещание с кадровых изменений — глава городского округа Тольятти Николай Ренц ушел в отставку по собственному желанию. Руководитель области поблагодарил главу Автограда за многолетнюю службу и вручил Почетный знак Губернатора Самарской области "За служение людям".
Также Вячеслав Федорищев представил присутствующим Марину Сидухину в должности сенатора от Самарской области в Совете Федерации. "С Мариной Геннадьевной обсудили большой блок вопросов, которые требуют законодательной поддержки. Знаю, что многие идеи нашли отражение в конкретных проектах, которые будут реализовываться во благо и на благо Самарской области", — отметил губернатор.
Говоря о траектории развития профильных ведомств областного правительства и подведомственных учреждений, глава региона выразил уверенность, что в течение месяца будет сформирован новый состав Правительства.
Перед обсуждением вопросов повестки оперативного совещания руководитель области в первую очередь обратил внимание на ситуацию в микрорайоне "Волгарь" относительно экологической обстановки. Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на многочисленных обращениях жителей, которые поступают из разных источников. Так, по данным областного Центра управления регионом тема ухудшения экологической обстановки вошла в ТОП-5 обращений. "Мы проанализировали динамику поступления сообщений с июня по август по данной территории. За первую половину сентября жители сигнализировали о проблеме уже 140 раз", — прокомментировала исполняющая обязанности руководителя областного Центра управления регионом Дина Черемушкина.
Как рассказала глава городского округа Самара Елена Лапушкина, действительно в микрорайоне было зафиксировано превышение в воздухе предельно допустимой концентрации вредных веществ. По ее словам, эта проблема существует давно и возникает регулярно в конце лета — начале осени после технологических работ на предприятиях.
"Такие превышения — недопустимые явления", — заявил глава региона. Вячеслав Федорищев поручил сформировать рабочую группу для проведения проверок и решения данного вопроса. Ее возглавит врио председателя правительства Михаил Смирнов.
"Проблема есть, о ней все знают. Давайте уже на белый свет ее выведем, чтобы все понимали однозначно, в чем проблема, и начали ее решать", — заключил глава региона.
Одним из актуальных вопросов совещания стал сезонный рост заболеваемости населения ОРВИ, COVID-19, внебольничной пневмонией. "Уже сейчас ситуация вызывает серьезную озабоченность — это здоровье людей. Риски связаны не только с временной утратой трудоспособности, но и с серьезными осложнениями для организма", — подчеркнул глава Самарской области.
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова, докладывая о текущей ситуации, отметила, что за последнюю неделю в области зафиксировано более 16 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, что на 51% больше по отношению к предыдущей. При этом первые случаи заболевания гриппом были зарегистрированы уже в начале августа.
Как сообщил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян, в регионе находятся на лечении 2904 пациента с COVID-19, в их числе 85 больных — в круглосуточных стационарах.
Говоря о профилактических мерах, Светлана Архипова отметила соблюдение элементарных правил. "Использовать антисептики для обработки рук, обработки гаджетов — это очень актуально, учитывая, что они постоянно у нас в руках. Обеспечить регулярное проветривание жилых и рабочих помещений. Если почувствовали себя плохо, не занимайтесь самолечением, идите к врачу", — напомнила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.
Действенной мерой профилактики заболеваемости является вакцинация населения. По информации руководителя областного Минздрава, в настоящее время в регион поступило 477,4 тысяч доз вакцины против гриппа и уже привито 340 тысяч человек. Также продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции: привито более 30 тысяч самарцев. Вакцинацию проводят 77 мобильных бригад в 51 медицинской организации. Армен Бенян подчеркнул: на сайте областного ведомства размещена интерактивная карта пунктов вакцинации, с помощью которой жители области могут узнать адрес и график работы.
Одной из приоритетных задач в работе регионального правительства является решение вопросов жителей. В ходе совещания и. о. руководителя Центра управления регионом Дина Черемушкина отметила ТОП-5 тем, волнующих горожан. Среди них — ремонт дорог, жалобы на нарушение графика вывоза мусора, работа общественного транспорта, выбросы вредных веществ в атмосферу и качество уборки территорий. Также в платформе обратной связи самыми актуальными остаются вопросы оформления электронных медицинских документов, записи на прием к врачу, авторизации родителей в системе "Электронный дневник".
Заключительную часть заседания посвятили анализу поступивших обращений граждан и обсуждению решений. В частности, одно из них касалось увеличения количества автобусов на маршруте № 75, а также его продления.
Глава города Елена Лапушкина доложила Вячеславу Федорищеву, что с 1 октября текущего года маршрут удлинят: он будет проходить по ул. Красных Коммунаров, Промышленности, Мориса Тореза. Вместе с тем увеличат и количество автобусов. Вячеслав Федорищев поручил главе городского округа Самара проинформировать авторов обращений об изменениях на маршруте.
Жильцы домов №№ 13, 15 и 17 по улице Гагарина в областном центре обратились с жалобой на состояние двора, где начались работы по благоустройству: был снят асфальт на тротуарах и убраны бордюры. Однако через два дня работы прекратилась, и за полтора месяца никто так и не вернулся к ним. "Двор перекопан и представляет опасность для жителей", — подчеркивается в обращении.
Глава Самары пояснила: проведены встречи с жителями, которые выражали свое несогласие с парковочными карманами, вошедшими в дизайн-проект. В настоящее время работы на объекте возобновилась. Завершить благоустройство территории планируется до 31 октября. По поручению губернатора вопрос будет находиться на контроле.
Жители Новокуйбышевска обратились к главе региона с вопросом о ремонте дорожного полотна на улице Химиков. Дорога является участком проезда к промышленным предприятиям и находится в плохом состоянии.
По информации исполняющего обязанности главы Новокуйбышевска Виталия Румянцева, в настоящее время планируется выделение финансирования на ремонт наиболее критичного участка автодороги, а в 2025 году будут отремонтированы оставшиеся участки.
Вячеслав Федорищев поручил при рассмотрении поправок в бюджет Самарской области учесть сумму на ремонт данной дороги.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...