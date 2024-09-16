Губернатор Самарской области провел оперативное заседание областного правительства

В понедельник, 16 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание областного правительства в открытом формате.

На повестке — текущие актуальные вопросы, в том числе профилактика заболеваемости населения сезонными вирусными инфекциями, COVID-19 и внебольничной пневмонией, а также обращения граждан.

Началось совещание с кадровых изменений — глава городского округа Тольятти Николай Ренц ушел в отставку по собственному желанию. Руководитель области поблагодарил главу Автограда за многолетнюю службу и вручил Почетный знак Губернатора Самарской области "За служение людям".

Также Вячеслав Федорищев представил присутствующим Марину Сидухину в должности сенатора от Самарской области в Совете Федерации. "С Мариной Геннадьевной обсудили большой блок вопросов, которые требуют законодательной поддержки. Знаю, что многие идеи нашли отражение в конкретных проектах, которые будут реализовываться во благо и на благо Самарской области", — отметил губернатор.

Говоря о траектории развития профильных ведомств областного правительства и подведомственных учреждений, глава региона выразил уверенность, что в течение месяца будет сформирован новый состав Правительства.

Перед обсуждением вопросов повестки оперативного совещания руководитель области в первую очередь обратил внимание на ситуацию в микрорайоне "Волгарь" относительно экологической обстановки. Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на многочисленных обращениях жителей, которые поступают из разных источников. Так, по данным областного Центра управления регионом тема ухудшения экологической обстановки вошла в ТОП-5 обращений. "Мы проанализировали динамику поступления сообщений с июня по август по данной территории. За первую половину сентября жители сигнализировали о проблеме уже 140 раз", — прокомментировала исполняющая обязанности руководителя областного Центра управления регионом Дина Черемушкина.

Как рассказала глава городского округа Самара Елена Лапушкина, действительно в микрорайоне было зафиксировано превышение в воздухе предельно допустимой концентрации вредных веществ. По ее словам, эта проблема существует давно и возникает регулярно в конце лета — начале осени после технологических работ на предприятиях.

"Такие превышения — недопустимые явления", — заявил глава региона. Вячеслав Федорищев поручил сформировать рабочую группу для проведения проверок и решения данного вопроса. Ее возглавит врио председателя правительства Михаил Смирнов.

"Проблема есть, о ней все знают. Давайте уже на белый свет ее выведем, чтобы все понимали однозначно, в чем проблема, и начали ее решать", — заключил глава региона.

Одним из актуальных вопросов совещания стал сезонный рост заболеваемости населения ОРВИ, COVID-19, внебольничной пневмонией. "Уже сейчас ситуация вызывает серьезную озабоченность — это здоровье людей. Риски связаны не только с временной утратой трудоспособности, но и с серьезными осложнениями для организма", — подчеркнул глава Самарской области.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова, докладывая о текущей ситуации, отметила, что за последнюю неделю в области зафиксировано более 16 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, что на 51% больше по отношению к предыдущей. При этом первые случаи заболевания гриппом были зарегистрированы уже в начале августа.

Как сообщил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян, в регионе находятся на лечении 2904 пациента с COVID-19, в их числе 85 больных — в круглосуточных стационарах.

Говоря о профилактических мерах, Светлана Архипова отметила соблюдение элементарных правил. "Использовать антисептики для обработки рук, обработки гаджетов — это очень актуально, учитывая, что они постоянно у нас в руках. Обеспечить регулярное проветривание жилых и рабочих помещений. Если почувствовали себя плохо, не занимайтесь самолечением, идите к врачу", — напомнила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

Действенной мерой профилактики заболеваемости является вакцинация населения. По информации руководителя областного Минздрава, в настоящее время в регион поступило 477,4 тысяч доз вакцины против гриппа и уже привито 340 тысяч человек. Также продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции: привито более 30 тысяч самарцев. Вакцинацию проводят 77 мобильных бригад в 51 медицинской организации. Армен Бенян подчеркнул: на сайте областного ведомства размещена интерактивная карта пунктов вакцинации, с помощью которой жители области могут узнать адрес и график работы.

Одной из приоритетных задач в работе регионального правительства является решение вопросов жителей. В ходе совещания и. о. руководителя Центра управления регионом Дина Черемушкина отметила ТОП-5 тем, волнующих горожан. Среди них — ремонт дорог, жалобы на нарушение графика вывоза мусора, работа общественного транспорта, выбросы вредных веществ в атмосферу и качество уборки территорий. Также в платформе обратной связи самыми актуальными остаются вопросы оформления электронных медицинских документов, записи на прием к врачу, авторизации родителей в системе "Электронный дневник".

Заключительную часть заседания посвятили анализу поступивших обращений граждан и обсуждению решений. В частности, одно из них касалось увеличения количества автобусов на маршруте № 75, а также его продления.

Глава города Елена Лапушкина доложила Вячеславу Федорищеву, что с 1 октября текущего года маршрут удлинят: он будет проходить по ул. Красных Коммунаров, Промышленности, Мориса Тореза. Вместе с тем увеличат и количество автобусов. Вячеслав Федорищев поручил главе городского округа Самара проинформировать авторов обращений об изменениях на маршруте.

Жильцы домов №№ 13, 15 и 17 по улице Гагарина в областном центре обратились с жалобой на состояние двора, где начались работы по благоустройству: был снят асфальт на тротуарах и убраны бордюры. Однако через два дня работы прекратилась, и за полтора месяца никто так и не вернулся к ним. "Двор перекопан и представляет опасность для жителей", — подчеркивается в обращении.

Глава Самары пояснила: проведены встречи с жителями, которые выражали свое несогласие с парковочными карманами, вошедшими в дизайн-проект. В настоящее время работы на объекте возобновилась. Завершить благоустройство территории планируется до 31 октября. По поручению губернатора вопрос будет находиться на контроле.

Жители Новокуйбышевска обратились к главе региона с вопросом о ремонте дорожного полотна на улице Химиков. Дорога является участком проезда к промышленным предприятиям и находится в плохом состоянии.

По информации исполняющего обязанности главы Новокуйбышевска Виталия Румянцева, в настоящее время планируется выделение финансирования на ремонт наиболее критичного участка автодороги, а в 2025 году будут отремонтированы оставшиеся участки.

Вячеслав Федорищев поручил при рассмотрении поправок в бюджет Самарской области учесть сумму на ремонт данной дороги.