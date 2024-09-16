Губернатор назвал критической ситуацию с заболеваемостью COVID в Самарской области

На протяжении последних 8 недель в Самарской области наблюдается стабильный рост заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю показатели резко увеличились и стали одними из самых высоких в стране. Об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила в понедельник, 16 сентября, на оперативном совещании правительства.

"В регионе циркулирует FliRT"

"За 37-ю неделю зарегистрировано 13,6 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции. Это на 48% больше, чем за предыдущую неделю. Эпидпорог превышен в возрастных группах 7-14 лет и старше 15 лет", — рассказала Светлана Архипова.

По ее словам, первые случаи гриппа были зарегистрированы уже в начале августа. Для сравнения, в прошлом году заболеваемость фиксировали только в декабре.

"За последнюю неделю было зафиксировано 2821 случай новой коронавирусной инфекции, что в 9 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В нашем регионе, как и в целом в стране, циркулирует подвид "Омикрона" — FliRT. Он отличается высокой степенью заразности, что объясняет такие показатели роста заболеваемости", — отметила глава управления Роспотребнадзора.

Населению ведомство рекомендует пройти вакцинацию и использовать маски в публичных местах, не контактировать с больными, обрабатывать руки и гаджеты антисептиками, регулярно проводить проветривание помещений. При появлении симптомов нужно сразу обратиться к врачу — велик риск развития осложнений, в том числе пневмонии.

Минздраву Роспотребнадзор рекомендовал запретить доступ посетителей в стационары, увеличить охват больных тестированием и соблюдать масочный режим в учреждениях, министерству образования — принимать решения о приостановлении учебного процесса в школах или переводе на дистанционку либо каникулы, если 20% и более детей заболели. Также среди мер — усиление дезинфекции общественного транспорта, обеспечение оптимальной температуры в рабочих помещения, обеспечение сотрудников, которые контактируют с населением, медицинскими масками.

"Ситуация у нас критична по цифрам, и поэтому мы все вместе обязаны принять исчерпывающее количество мер, чтобы наше население защитить. Проконсультируйтесь отдельно с министром здравоохранения — что еще мы можем сделать, чтобы обеспечить снижение заболеваемости", — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Превентивная госпитализация

Врио главы минздрава Армен Бенян также представил доклад о ситуации. По его словам, в поликлиниках и больницах с сегодняшнего дня вводится строгий масочный режим. Причем маски посетителям должно выдавать учреждение.

Для больных с симптомами ОРВИ в поликлиниках работают фильтр-боксы. 100% пациентов проходят тестирование на COVID-19, около 90% — на грипп. Имеется запас противовирусных и противовирусных препаратов, а также лекарств, снижающих свертываемость крови.

На случай роста заболеваемости минздрав планирует провести дополнительную закупку. Требуется 64 млн руб. на лекарственные препараты, 30 млн — на экспресс-тесты. Врио министра попросил губернатора рассмотреть возможность смены источников финансирования на резервный фонд для ускорения закупочных процедур.

"Сейчас на лечении у нас находятся 2904 пациента с COVID-19. Подавляющее количество — на амбулаторном. Это говорит о легком и средне-тяжелом течении болезни. 85 человек госпитализированы. Как правило, это пациенты с сопутствующими заболеваниями. Мы работаем с превентивной тактикой. Даже если у пациента старше 60 лет и с наличием одного или двух серьезных хронических заболеваний есть легкое течение COVID-19, мы его госпитализируем именно для профилактики осложнения", — рассказал Армен Бенян.

Врио министра также отметил, что поражение легких наблюдается не более чем у четверти госпитализированных пациентов, цитокинового шторма не было ни у кого:

"Это различие с той клиникой COVID-19, которая была в 2021–2022 годах. Преимущественность симптомов температуры, признаков интоксикации и инфекции верхних дыхательных путей".

Жителям региона врио главы минздрава рекомендовал оставаться дома при появлении симптомов и вызвать медиков, которые смогут и провести тестирование, и доставить лекарства. По его словам, имеется достаточный резерв мобильных инфекционных бригад. Резерв коек в стационарах также есть — сейчас задействовано 120 коек к пяти больницах.

Что касается вакцинации, то ее прошли более 330 тыс. жителей. Всего поступило более 777 тыс. доз прививок.

"Показания к вакцинации от COVID-19 сейчас максимально сужены. Ее рекомендуется проходить пациентам с хроническими заболеваниями и онкологией. Кроме этого, хотел бы обратить внимание на важность вакцинации от пневмококковой инфекции, как меры профилактики внебольничной пневмонии. Дополнительно закуплено более 50 тыс. доз", — сообщил Армен Бенян.

Губернатор поручил врио министра увеличить объем вакцинации и информирования жителей, больше вовлекать в процесс работодателей. Также он отметил, что закупка лекарств и экспресс-тестов будет произведена за счет средств резервного фонда.