20 и 21 сентября в Самарской области пройдет Поволжская агропромышленная выставка

В Самарской области 20 и 21 сентября пройдет XXVI Поволжская агропромышленная выставка-2024.
Региональная выставка, организатором которой выступает правительство Самарской области, приобрела федеральный статус и проходит при поддержке министерства сельского хозяйства России. Ежегодно ее посещает более 50 тыс. жителей.
Сельскохозяйственная выставка служит площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста АПК. Под своей эгидой выставка собирает ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, владельцев личных подворий и дачных участков, деятелей аграрной науки, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всего региона и субъектов ПФО.
Российские селекционеры и производители современной сельхозтехники, средств защиты растений, удобрений и агрохимии представят специалистам и гостям все свои лучшие технологии, сорта, оборудование и технику. Для экспертов и участников отрасли пройдут круглые столы, консультации и подписания соглашений.
На площадке выставки можно получить информацию о мерах государственной поддержки и обсудить перспективы развития малого агробизнеса. Кроме того, гостей мероприятия ждет фермерская ярмарка с местной продукцией. Будет работать и визитная карточка агропромышленной выставки - экспозиция "Сельская улица", на которой будут представлены все 27 районов губернии.
Разделы выставки:
- Машины и оборудование для растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, запасные части, комплектующие, ГСМ;
- Растениеводство. Удобрения и средства защиты растений;
- Животноводство;
- Ветеринария. Корма. Средства ухода;
- Агрострахование. Агролизинг. Кредитование;
- Информационно-консультационное и научное обеспечение;
- Пищевая и перерабатывающая промышленность;
- Оборудование для перерабатывающей сферы. Упаковка;
- Услуги для предприятий и частных лиц;
- Сельское строительство, материалы;
- Садоводство. Цветоводство. Овощеводство;
- Народные промыслы.
26-я Поволжская агропромышленная выставка будет работать 20 и 21 сентября с 9:00 до 17:00 в пос. Усть-Кинельский.
В связи с большим количеством гостей может потребоваться больше времени на поиск парковочного места. Организаторы просят отнестись с пониманием. Для удобства посетителей выставки организована бесплатная доставка автобусами, которые будут курсировать с 9:00 до 16:00 от пл. Кирова ("ВиваЛенд") до пос. Усть-Кинельский.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами