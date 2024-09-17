20 и 21 сентября в Самарской области пройдет Поволжская агропромышленная выставка

В Самарской области 20 и 21 сентября пройдет XXVI Поволжская агропромышленная выставка-2024.

Региональная выставка, организатором которой выступает правительство Самарской области, приобрела федеральный статус и проходит при поддержке министерства сельского хозяйства России. Ежегодно ее посещает более 50 тыс. жителей.

Сельскохозяйственная выставка служит площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста АПК. Под своей эгидой выставка собирает ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, владельцев личных подворий и дачных участков, деятелей аграрной науки, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всего региона и субъектов ПФО.

Российские селекционеры и производители современной сельхозтехники, средств защиты растений, удобрений и агрохимии представят специалистам и гостям все свои лучшие технологии, сорта, оборудование и технику. Для экспертов и участников отрасли пройдут круглые столы, консультации и подписания соглашений.

На площадке выставки можно получить информацию о мерах государственной поддержки и обсудить перспективы развития малого агробизнеса. Кроме того, гостей мероприятия ждет фермерская ярмарка с местной продукцией. Будет работать и визитная карточка агропромышленной выставки - экспозиция "Сельская улица", на которой будут представлены все 27 районов губернии.

Разделы выставки:

- Машины и оборудование для растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, запасные части, комплектующие, ГСМ;

- Растениеводство. Удобрения и средства защиты растений;

- Животноводство;

- Ветеринария. Корма. Средства ухода;

- Агрострахование. Агролизинг. Кредитование;

- Информационно-консультационное и научное обеспечение;

- Пищевая и перерабатывающая промышленность;

- Оборудование для перерабатывающей сферы. Упаковка;

- Услуги для предприятий и частных лиц;

- Сельское строительство, материалы;

- Садоводство. Цветоводство. Овощеводство;

- Народные промыслы.

26-я Поволжская агропромышленная выставка будет работать 20 и 21 сентября с 9:00 до 17:00 в пос. Усть-Кинельский.

В связи с большим количеством гостей может потребоваться больше времени на поиск парковочного места. Организаторы просят отнестись с пониманием. Для удобства посетителей выставки организована бесплатная доставка автобусами, которые будут курсировать с 9:00 до 16:00 от пл. Кирова ("ВиваЛенд") до пос. Усть-Кинельский.