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Общество

Администрацию Самары обязали построить станцию для приема жидких бытовых отходов

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд обязал городскую администрацию построить станцию для приема жидких бытовых отходов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее после обращения местных жителей прокуратура выяснила, что, оказывается, в Куйбышевском районе Самары нет специализированной сливной станции для приема жидких бытовых отходов. Из-за этого жители и ряд бюджетных учреждений вынуждены переплачивать за транспортировку отходов в Красноглинский и Промышленный районы.

Надзорное ведомство внесено главе Самары представление, вот только устранять нарушения никто не торопился. Пришлось обращаться в суд.

В результате Ленинский районный суд обязал городскую администрацию организовать строительство станции в Куйбышевском районе.

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Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

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Слава Богу не матрёшки!

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