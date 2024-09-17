Администрацию Самары обязали построить станцию для приема жидких бытовых отходов

В Самаре суд обязал городскую администрацию построить станцию для приема жидких бытовых отходов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее после обращения местных жителей прокуратура выяснила, что, оказывается, в Куйбышевском районе Самары нет специализированной сливной станции для приема жидких бытовых отходов. Из-за этого жители и ряд бюджетных учреждений вынуждены переплачивать за транспортировку отходов в Красноглинский и Промышленный районы.

Надзорное ведомство внесено главе Самары представление, вот только устранять нарушения никто не торопился. Пришлось обращаться в суд.

В результате Ленинский районный суд обязал городскую администрацию организовать строительство станции в Куйбышевском районе.