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Экономика и бизнес

Учимся работать с финансами: какие мероприятия пройдут в сентябре для самарских предпринимателей

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство экономического развития региона и центр "Мой бизнес" анонсировали несколько обучающих мероприятий, которые пройдут уже в ближайшее время. Принять участие в них смогут предприниматели, которые хотят научиться управлять своими деньгами, составлять бюджет и достигать финансовых целей. Об усилении образовательной поддержки представителей регионального бизнес-сообщества говорил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

    • 19 сентября 2024 года в 11:00 в региональном центре "Мой бизнес" состоится семинар "Финансовые модели в малом бизнесе". Сколько нужно денег на запуск нового продукта? Как сделать финансовый план и рассчитать эффективность бизнеса? На все эти вопросы ответит преподаватель МВА, финансовый консультант Людмила Ярухина. Мероприятие будет полезно предпринимателям, бухгалтерам и финансистам. Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

    • 20 сентября 2024 года в 14:00 приглашаем в региональный центр "Мой бизнес" предпринимателей, самозанятых и физических лиц на открытый мастер-класс "Путь к финансовой свободе". Опытные спикеры расскажут слушателям о финансовых инструментах инвестирования и стратегиях на рынке недвижимости, проведут анализ моделей управления денежными средствами, а также разберут техники по досрочному погашению кредитов. Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

Все программы реализуются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и помогают начинающим представителям бизнеса успешно развивать свои проекты. Значимость такой поддержки, разработки новых мер помощи неоднократно подчеркивал глава региона Вячеслав Федорищев на встречах с представителями бизнес-сообщества.

"Сегодня предприниматели Самарской области могут воспользоваться различными инструментами господдержки — образовательными, финансовыми, маркетинговыми, услугами по продвижению. На базе центров "Мой бизнес" регулярно проводятся обучающие программы, мастер-классы, практические курсы. Мы надеемся, что полученные знания представители бизнес-сообщества будут успешно применять в своей работе, развивать свои проекты", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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