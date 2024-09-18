Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Уроженка Тольятти, 16-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сеуле. В матче второго круга она в двух сетах обыграла Кэрол Чжао из Канады (272-й номер рейтинга WTA) со счетом 6:3, 6:2, пишет championat.com.
Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Россиянка допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Диана ни разу не подала навылет. На счету канадской теннисистки две подачи навылет, 12 двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
В матче 1/4 финала соревнований в Сеуле Шнайдер сыграет с победительницей встречи между 18-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк и представительницей Великобритании Хитер Уотсон (183-я номер в рейтинге WTA).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!