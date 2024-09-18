Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Уроженка Тольятти, 16-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сеуле. В матче второго круга она в двух сетах обыграла Кэрол Чжао из Канады (272-й номер рейтинга WTA) со счетом 6:3, 6:2, пишет championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Россиянка допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Диана ни разу не подала навылет. На счету канадской теннисистки две подачи навылет, 12 двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В матче 1/4 финала соревнований в Сеуле Шнайдер сыграет с победительницей встречи между 18-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк и представительницей Великобритании Хитер Уотсон (183-я номер в рейтинге WTA).