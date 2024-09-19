"Ладью" пополнил белорусский вратарь Матвей Никонович

Хоккейный клуб "Лада" заключил юниорский контракт на один сезон с 16-летним белорусским вратарем Матвеем Никоновичем.

Никонович (28.06.2008, 186-68) — воспитанник минского "Динамо" и в прошлом сезоне он стал победителем Первенства Беларуси среди юношей (U16) в составе первой команды "Динамо-Джуниверс", одержав 24 победы в 24 матчах при коэффициенте надежности 1.34.

Кроме того, голкипер привлекался к играм за минскую команду 2006 года рождения и минувшей весной участвовал в финальном турнире Первенства России среди юношей 2008 года рождения, который проходил как раз в Тольятти.

За "Ладью" страж ворот будет выступать под номером 31.