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Электрощит Самара подтвердил соответствие выпускаемого оборудования стандартам ПАО "Россети"

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из крупнейших электросетевых холдингов — ПАО "Россети" — продлил срок действия аттестации трансформаторов тока шинных с литой изоляцией типа ТШЛ-СЭЩ.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Трансформаторы тока шинные типа ТШЛ-СЭЩ-10 применяются на объектах для контроля и передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока промышленной частоты.

"ПАО "Россети" — один из ключевых заказчиков Электрощит Самара. Продление заключения об аттестации нашего оборудования еще раз доказывает правильность решений, высокое качество изделий, выпускаемых под маркой Электрощит Самара, а также компетентность рабочих, изготавливающих это оборудование. За годы сотрудничества наше оборудование продемонстрировало отличную надежность и устойчивость к износу, что позволило заказчику сократить затраты на ремонт и повысить общую эффективность производства. Я благодарю коллектив компании за проделанную работу", — отметил генеральный директор компании Дмитрий Куприянов.

АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" — это высокотехнологичная производственная компания с 81-летней историей, крупнейший производитель электротехнического оборудования 0,4-220 кВ. В сферу деятельности компании входят проектирование, производство и поставка электротехнического оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также обучение клиентов. С ноября 2022 г. Электрощит Самара входит в состав ГК "Акрон Холдинг".

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