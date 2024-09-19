Электрощит Самара подтвердил соответствие выпускаемого оборудования стандартам ПАО "Россети"

Один из крупнейших электросетевых холдингов — ПАО "Россети" — продлил срок действия аттестации трансформаторов тока шинных с литой изоляцией типа ТШЛ-СЭЩ.

Трансформаторы тока шинные типа ТШЛ-СЭЩ-10 применяются на объектах для контроля и передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока промышленной частоты.

"ПАО "Россети" — один из ключевых заказчиков Электрощит Самара. Продление заключения об аттестации нашего оборудования еще раз доказывает правильность решений, высокое качество изделий, выпускаемых под маркой Электрощит Самара, а также компетентность рабочих, изготавливающих это оборудование. За годы сотрудничества наше оборудование продемонстрировало отличную надежность и устойчивость к износу, что позволило заказчику сократить затраты на ремонт и повысить общую эффективность производства. Я благодарю коллектив компании за проделанную работу", — отметил генеральный директор компании Дмитрий Куприянов.