В Чапаевске проводят выездную вакцинацию сотрудников предприятий

В этом помогает мобильный медицинский комплекс Чапаевской центральной городской больницы. Он активно используется в период прививочной кампании.

"Мы используем передвижной мобильный комплекс для выезда на промышленные предприятия и другие организации города, — отметил главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин. — Для нас важно провести прививочную кампанию быстро и максимально эффективно, чтобы в дальнейшем избежать высокой заболеваемости и осложнений".

На днях прививочная бригада посетила Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа отдела Чапаевский. Сотрудники организации смогли пройти вакцинацию от гриппа и по показаниям — от пневмококковой инфекции — почти на рабочем месте.

"Уже по традиции вакцинируемся ежегодно всем коллективом, — рассказала заведующая Центром Наталья Монакова. — Наш центр предоставляет услуги людям пожилого возраста, с ограниченными возможностями здоровья. Как правило, это люди с ослабленным иммунитетом, для них любая инфекция может стать опасной, и поэтому мы должны позаботиться о них, сделав прививки".

Всего работает 90 мобильных бригад в медучреждениях региона. Пройти вакцинацию жители могут в одном из 170 стационарных пунктов. Адрес и график работы можно узнать на карте пунктов вакцинации на сайте областного минздрава.