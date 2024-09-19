Глава минздрава назвал причину новой волны ОРВИ и COVID в Самарской области

В Самарской области ежедневно фиксируют более 2000 пациентов с ОРВИ и коронавирусом. Об этом врио главы Минздрава Армен Бенян заявил во время прямого эфира в Центре управления регионом.

"С середины августа мы регистрируем планомерное увеличение количества заболевших ОРВИ. На сегодняшний день это почти 2 тысячи человек в день. COVID-2019 выявляют примерно у 400 пациентов в сутки", — рассказал Армен Бенян.

Также врио главы минздрава назвал причину роста заболеваемости:

"Заканчивались отпуска, и все те, кто пребывал в других регионах, на курортах, начали возвращаться. Такая миграция, так или иначе, приводит к тому, что идет смешение больших групп населения. Конечно же, это обусловливает рост количества острых респираторных вирусных инфекций".

Для выявления этиологии вирусов все пациенты проходят тестирование на COVID-19 и грипп. Роспотребнадзор сообщал, что в Самарской области циркулирует подвид "Омикрона" — FliRT. Он отличается высокой степенью заразности, что также объясняет показатели роста заболеваемости. Также в августе уже выявил первые случаи гриппа.

Жителям рекомендуют носить маски в общественных местах и пройти вакцинацию. При появлении симптомов власти советуют вызвать врача на дом.