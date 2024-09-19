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Хоккей Спорт

"Ладья" вновь не смогла одолеть "Толпар"

ТОЛЬЯТТИ. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игроки "Ладьи" вновь уступили "Толпару".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Перед первым домашним матчем в новом сезоне тольяттинская "молодежка" получила подкрепление из главной команды в лице Магомеда Шараканова и Данила Бородина — в связи с этим вне заявочного листа по сравнению с прошлым поединком в Уфе оказались Максим Власов и Егор Меркесов. Также Никита Сташевский заменил Артема Жомова, а место в воротах на этот раз занял Семен Фролов.

В стартовой трети события развивались неспешно и к перерыву на табло вполне спокойно могли гореть нули, если бы не форвард уфимцев Радим Шафиков, которому удался точный бросок верхом. 0:1. Во втором игровом отрезке инициативу к своим рукам постепенно начали прибирать хоккеисты "Толпара", а в концовке они продавили оборону "Ладьи" и отличились благодаря Максиму Загребину — 0:2.

Исправить ситуацию тольяттинцы попытались в третьем периоде и на 48-й минуте Петр Михальченко сократил отставание до минимума. 1:2. Под самый занавес встречи волжане заменили голкипера шестым полевым игроком, но спастись не сумели. Итог — второе за неделю поражение подопечных Сергея Лопушанского от "Толпара" со счетом 1:2.

Следующие матчи волжане проведут 23 и 24 сентября в Астане, где встретятся со "Снежными Барсами".

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