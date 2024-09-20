"Электрощит Самара" изготовил оборудование для компании "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"

18-19 сентября "Электрощит Самара" посетили представители ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК). Цель визита — приемка комплектных распределительных устройств КРУ СЭЩ-59, изготовленных самарским производителем для кыргызстанской компании.

После приемо-сдаточных работ оборудование под брендом "Электрощит Самара" отправится в Бишкек, где специалисты предприятия проведут пуско-наладочные работы.

Для гостей из Кыргызстана также была проведена экскурсия по производственным площадкам Красная Глинка и "Русский трансформатор", где представители НЭСК ознакомились с процессом и культурой производства и смогли оценить его масштабы.

Ольга Бунина, директор департамента экспорта "Электрощит Самара": "Электрощит Самара, обладая многолетним опытом работы, расширяет территорию присутствия, наращивает клиентскую базу и портфель заказов. Оборудование компании, которое соответствует самым высоким стандартам качества, надежности и безопасности, сегодня обеспечивает электроснабжение крупнейших объектов инфраструктуры регионов России и других стран, в том числе и Кыргызстана. Наша компания всегда открыта для сотрудничества и реализации проектов любой сложности".