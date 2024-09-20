На Евразийском женском форуме обсудили технологии, формирующие будущее здравоохранения

На четвертом Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге эксперты обсудили перспективы применения технологий для улучшения системы здравоохранения в России. Эта тема легла в основу сессии "Искусственный интеллект на службе здоровья", участниками которой стали представители минздрава РФ, бизнеса, медицинских и образовательных учреждений, некоммерческих организаций.

Модераторами дискуссии выступили Елена Жидкова, начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД, генеральный директор АО "РЖД — Медицина", и Кирилл Токарев, шеф-редактор телеканала РБК, предприниматель.

В рамках сессии спикеры обсудили роль ИИ в здравоохранении, его влияние на диагностику, лечение и организацию медицинской помощи, а также вызовы, с которыми сталкивается сфера в процессе активной цифровизации. Поскольку уже сейчас технологии ИИ все чаще применяются в сфере здоровьесбережения, ожидается, что развитие именно этих инструментов позволит отрасли совершить рывок в обеспечении здорового долголетия.

Оксана Драпкина, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины", главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН, подтвердила, что вопрос цифровизации медицины стоит на повестке не только в крупных городах, но и в масштабах всей страны.

"Несмотря на то, что ИИ-модели никогда не смогут полностью заменить врачей, эти технологии становятся отличным инструментом для облегчения их работы. Место для ИИ есть не только в диагностике, но и в профилактическом лечении, в сохранении здоровья населения", — прокомментировала Оксана Драпкина.

В продолжение дискуссии Лариса Тарасова, главный внештатный терапевт, гастроэнтеролог министерства здравоохранения Чувашской Республики, отметила высокий уровень цифровизации медицины в регионе: "Чувашия уже не первый год находится в числе лидеров по цифровизации отрасли: республика занимает пятое место в России и первое — среди субъектов Приволжского федерального округа. Наш регион открыт к цифровым трансформациям, и мы стремимся к тому, чтобы ИИ работал на благо человека — как врачей, так и пациентов", — отметила эксперт.

Также в ходе обсуждения спикеры подняли вопрос важности образования в сфере нейросетей и обучения работе с новыми технологиями. Алевтина Черникова, ректор НИТУ МИСИС, обратила внимание на разнообразие государственных программ и инициатив вузов, направленных на развитие компетенций молодежи в этой области. Эксперт подчеркнула, что для формирования новых отраслей экономики знаний — таких, как биоинженерия — а также для подготовки кадров для будущего медицины необходима синергия всех участников рынка.

"Наша общая задача — предложить уже готовые разработки, созданные с использованием компетенций университета, наших бизнес- и академических партнеров, наложить их на производственные возможности биомедицинских компаний и довести до конечного потребителя — клинических организаций. Кроме того, мы разрабатываем и внедряем новые образовательные программы, ведем подготовку кадров под задачи зарождающейся отрасли", — подчеркнула Алевтина Черникова.

По мнению Елены Жидковой, начальника Центральной дирекции здравоохранения РЖД, генерального директора АО "РЖД — Медицина", реализация многочисленных проектов по цифровой трансформации медицины невозможна без тесного взаимодействия с медицинским, научным сообществом, разработчиками и производителями. Разработчики могут взглянуть на технологии изнутри и найти им революционное применение все в большем количестве сфер. "Искусственный интеллект уже сегодня трансформирует здравоохранение, помогая врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, разрабатывать более персонализированные подходы к лечению. Однако при внедрении ИИ в медицинскую практику крайне важно учитывать вопросы этики, гарантировать безопасность данных пациентов и обеспечить доверие к новым технологиям среди врачей и пациентов", –– отметила она.

"Рынок цифровых решений для медицины в России продолжает демонстрировать стабильный рост — в 2023 году он вырос на четверть. Среди ключевых направлений — телемедицина, дистанционный мониторинг здоровья и повсеместное внедрение нейросетей. Разработка отраслевых решений с использованием технологий ИИ давно является одним из приоритетных для Холдинга Т1 вектором деятельности. Более того, для нас важно поддерживать инициативы по внедрению инноваций в здравоохранение, поэтому мы стараемся активно развивать технологии, нацеленные на улучшение этой сферы", –– подчеркнул Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

Говоря о направлениях, в которых ИИ начинает играть все более важную роль, спикеры обратили внимание на генетику. Олеся Сагайдак, заместитель генерального директора, EVOGEN, выделила, что именно в этой области нейросети уже помогают и могут еще помочь значительно усовершенствовать процесс.

"ИИ, действительно, нашел применение в работе генетиков — в биоинформатической обработке и интерпретации результатов. Например, нейросети могут помочь в отборе тех мутаций (генетические варианты), которые непосредственно связаны с заболеванием пациента, сопоставить их с симптомами. Это существенно увеличивает скорость проведения исследований и постановки диагноза. Также ИИ, несомненно, помогает развитию науки — поиском новых взаимосвязей. При помощи новых инструментов скорость получения новой информации о заболеваниях будет лишь расти" –– отметила Олеся Сагайдак.

Евразийский женский форум –– важная международная площадка, на которой обсуждаются новые технологии и вопросы устойчивого развития, здоровья и экологической безопасности. Мероприятие зарекомендовало себя как ключевое событие для выработки глобальных стратегий и поиска эффективных решений. В этом году оно объединило представителей разных сфер деятельности, включая политику, бизнес, науку и общественные организации.