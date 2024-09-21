Диана Шнайдер в четвертьфинале турнира WTA-500 обыграла Марту Костюк

В субботу, 21 сентября, в четвертьфинале турнира WTA-500 в Сеуле 16-я ракетка мира Диана Шнайдер встретилась с украинкой Марту Костюк. Об этом сообщает championat.com.

Россиянка выиграла — 7:6 (9:7), 6:3. Теперь в полуфинале Шнайдер встретится с 13-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной.