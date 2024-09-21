Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Сеуле

В субботу, 21 сентября, в Сеуле 13-я ракетка мира Дарья Касаткина в полуфинале турнира WTA-500 встретилась с Дианой Шнайдер. Об этом сообщает championat.com.

Дарья одолела Диану — 6:3, 6:4.

Теперь в финале турнира Дарья Касаткина сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.