Защитник Дмитрий Линейцев перешел в "Ладью"

Хоккейные клубы "Лада" и "Тамбов" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Дмитрия Линейцева в обмен на денежную компенсацию и заключили с 18-летним защитником двусторонний контракт сроком на два сезона.

Линейцев (01.03.2006, 180-75) является уроженцем Петропавловска-Камчатского и там же он начал заниматься хоккеем, однако еще в юном возрасте перебрался в школу "СКА-Варяги" из Ленинградской области. Дебют защитника на профессиональном уровне состоялся год назад в МХК "Тамбов" — за эту команду Дмитрий провел в общей сложности 45 матчей, отметился одной голевой передачей при показателе полезности "+2" и стал серебряным призером Первенства НМХЛ.

За "Ладью" защитник будет играть под номером 50 и он уже находится в расположении команды, которая в Астане готовится к поединкам против "Снежных Барсов".