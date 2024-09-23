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Облправительство Власть и политика

Департамент вице-губернатора Самарской области займется адаптацией мигрантов

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент внутренней политики Самарской области получил новые полномочия. Постановление об этом подписал глава регионального правительства Михаил Смирнов.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Согласно документу, расширяются полномичия департамента в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан (в том числе трудовых мигрантов). Раньше ведомство занималось только методическим сопровождением, теперь же будет координировать работу органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в этом направлении.

Также департамент будет заниматься реализацией мероприятий по содействию адаптации иностранных граждан на территории региона.

Кстати, в должности вице-губернатора - руководителя департамента внутренней политики на прошлой неделе утвердили Александра Фетисова.

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