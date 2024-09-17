Дума согласовала назначение вице-губернаторов Самарской области: кто они

Во вторник, 17 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил региональному парламенту кандидатов на ключевые посты в правительстве. Депутаты согласовали их назначение.

Правительство возглавил юрист из "Газпрома"

На должность первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Вячеслав Федорищев выбрал Михаила Смирнова. Кстати, 17 сентября у него день рождения — премьеру исполнилось 42 года.

Михаил Смирнов родом из Санкт-Петербурга. У него высшее юридическое образование. Также на странице премьера в соцсетях указано, что в 2022 году он получил диплом Президентской академии (РАНХиГС) по специальности "Государственное и муниципальное управление". Кстати, этот вуз окончил и Вячеслав Федорищев — правда, в 2010 году.

телеграм-канал Михаила Смирнова

Карьеру Михаил Смирнов начинал как юрист в питерском ООО "Консультационная группа "Твин". В 2005 году перешел на работу главным специалистом в ОАО "Газпромрегионгаз" (Санкт-Петербург), где дослужился до начальника корпоративно-правового отдела. С 2007 по 2012 год трудился в ООО "Межрегиональная компания по реализации газа" и ООО "Газпром межрегионгаз" (Московская область). Там он возглавлял отдел по корпоративной работе и был заместителем начальника управления.

В 2013–2017 гг. Михаил Смирнов совмещал работу в ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и государственной компании "Российские автомобильные дороги" в Москве. В первом — руководил департаментом нормативно-правового обеспечения ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", во второй — юридическим департаментом и департаментом земельно-имущественных отношений.

В 2018 году Михаил Смирнов вернулся в Санкт-Петербург. Он занимал посты заместителя и первого заместителя генерального директора АО "Западный скоростной диаметр". 1 сентября 2021 г. его назначили генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара". Также он стал депутатом губернской думы.

Практически сразу после назначения Вячеслава Федорищева на пост врио губернатора (это произошло 31 мая 2024 г.) Михаила Смирнова прочили на должность главы регионального правительства. Так и произошло. 1 августа он занял пост с приставкой врио.

После победы Вячеслава Федорищева на выборах губернатора ожидалось, что Михаила Смирнова утвердят в должности. Тем более, что 13 сентября губернская дума досрочно прекратила его полномочия как депутата. Поэтому представление его кандидатуры на должность главы правительства не стало неожиданностью.

"Человек ответственный, вдумчивый, работает на результат. Я думаю, что Михаил Андреевич способен инициировать изменения, которые нужны во многих сферах", — сказал Вячеслав Федорищев, представляя кандидата.

Депутаты согласовали назначение Михаила Смирнова единогласно.

"Займется развитием экономики"

Не стало неожиданностью и предложение главы региона назначить вице-губернатором Антона Емельяненко. Он работал с Вячеславом Федорищевым и ранее.

Антон Емельяненко также окончил Президентскую академию — точнее, ее филиал в Ростове-на-Дону. После выпуска работал в правительстве Ростовской области. Затем получил должность в Министерстве экономического развития РФ в Москве, где также работал Вячеслав Федорищев.

правительство Самарской области

В 2016 году оба перебрались в Тульскую область, получив должности в местном правительстве. Известно, что Антон Емельяненко был одним из авторов программы развития региона, возглавлял комитет по науке и инноватике, который координировал деятельность научно-образовательного центра "ТулаТех" и инновационного центра "Композитная долина", а в 2022 г. стал министром экономического развития Тульской области. Вячеслав Федорищев в это время возглавлял региональное правительство.

После назначения на должность врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил на работу и Антона Емельяненко. Его представили в качестве врио вице-губернатора 25 июня. С тех пор он курирует экономическое развитие и инвестиции, промышленность и торговлю, сельское хозяйство и продовольствие, сферы туризма и науки.

"Антон Емельяненко получил большой опыт в Министерстве экономразвития РФ, работал в Тульской области. Здесь он уже работает несколько месяцев. Будет руководить развитием экономики", — сказал о кандидате Вячеслав Федорищев.

Назначение депутаты также поддержали единогласно.



Удержался при третьем губернаторе

На должность вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Вячеслав Федорищев выбрал Александра Фетисова. Он хорошо знаком жителям Самарской области.

Александр Фетисов родился в Куйбышеве. Ему 57 лет. Он офицер с высшим военно-политическим образованием. Также окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "юрист".

правительство Самарской области

В 1988–1992 годах Александр Фетисов проходил военную службу. В начале 2000-х годов стал заместителем председателя "Земского банка" и председателем совета директоров "Самарской шоколадной компании".

Завершив работу в шоколадной компании в 2007 г., Александр Фетисов стал заместителем секретаря реготделения партии "Единая Россия". В 2010-м г. стал депутатом городской думы Самары и возглавил ее.

В 2015 г. Александр Фетисов занял пост заместителя председателя правительства. Через год получил статус вице-губернатора и стал курировать подготовку Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Когда пост губернатора занял Дмитрий Азаров, единоросса утвердили на должности заместителя председателя правительства. Он курировал вопросы, связанные с социальным развитием региона, — образование, социально-демографическую и семейную политику, труд и занятость, спорт, культуру, молодежную политику, сохранение исторической памяти.

Вячеслав Федорищев, став врио губернатора Самарской области, выбрал для Александра Фетисова другую должность. В конце июня 2024 г. он представил его как врио руководителя департамента внутренней политики и после победы на выборах решил его утвердить в этой должности.

"Департамент внутренней политики работает во взаимодействии с каждым муниципалитетом. Александр Борисович прошел большой путь с точки зрения работы в муниципальных образованиях, "Единой России", — сказал губернатор, представляя кандидата.

Назначение Александра Фетисова депутаты также поддержали единогласно.

Когда сформируют все правительство

По словам Вячеслава Федорищева, формировать правительство он будет постепенно. Но срок уже известен.

"Думаю, в течение месяца мы представим новый состав правительства", — сказал глава региона.