Губернатор назвал сроки формирования нового правительства Самарской области

В Самарской области началось формирование нового правительства. На оперативном совещании в понедельник, 16 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, сколько времени займет этот процесс.
"Думаю, в течение месяца мы представим новый состав правительства", — сказал глава региона.
Вячеслав Федорищев напомнил, что 17 сентября губдума рассмотрит кандидатуры на посты вице-губернаторов.
Последние комментарии
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...