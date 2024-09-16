Губернатор назвал сроки формирования нового правительства Самарской области

В Самарской области началось формирование нового правительства. На оперативном совещании в понедельник, 16 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, сколько времени займет этот процесс.

"Думаю, в течение месяца мы представим новый состав правительства", — сказал глава региона.

Вячеслав Федорищев напомнил, что 17 сентября губдума рассмотрит кандидатуры на посты вице-губернаторов.