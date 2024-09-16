Губдума рассмотрит кандидатов в руководство самарского правительства

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представит на согласование региональному парламенту кандидатов на ключевые посты в правительстве. Вопросы рассмотрят на пленарном заседании во вторник, 17 сентября.

На должность первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Вячеслав Федорищев выбрал Михаила Смирнова. Ранее он возглавлял компании "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара", был депутатом губернской думы. С 1 августа возглавляет правительство как временно исполняющий обязанности председателя.

После победы Вячеслава Федорищева на выборах губернатора ожидалось, что Михаила Смирнова утвердят в должности. Тем более, что 13 сентября губдума досрочно прекратила его полномочия как депутата.

Также глава региона представит губдуме кандидатуру Антона Емельяненко для согласования назначения на должность вице-губернатора. Он также сейчас занимает эту должность с приставкой врио, курирует экономическое развитие и инвестиции, промышленность и торговлю, сельское хозяйство и продовольствие, сферы туризма и науки.

Как и Вячеслав Федорищев, Антон Емельяненко работал в Тульской области — на должности министра экономического развития.

Кандидатуру Александра Фетисова глава региона просит согласовать для назначения на должность вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области. Он занимает этот пост с приставкой врио с конца июня. Ранее был заместителем председателя правительства Самарской области.

Эти кадровые решения ознаменуют начало процесса формирования нового правительства. Пока же все министры и руководители департаментов продолжат работать с приставкой врио.