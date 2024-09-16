Губдума рассмотрит кандидатов в руководство самарского правительства

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представит на согласование региональному парламенту кандидатов на ключевые посты в правительстве. Вопросы рассмотрят на пленарном заседании во вторник, 17 сентября.
На должность первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Вячеслав Федорищев выбрал Михаила Смирнова. Ранее он возглавлял компании "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара", был депутатом губернской думы. С 1 августа возглавляет правительство как временно исполняющий обязанности председателя.
После победы Вячеслава Федорищева на выборах губернатора ожидалось, что Михаила Смирнова утвердят в должности. Тем более, что 13 сентября губдума досрочно прекратила его полномочия как депутата.
Также глава региона представит губдуме кандидатуру Антона Емельяненко для согласования назначения на должность вице-губернатора. Он также сейчас занимает эту должность с приставкой врио, курирует экономическое развитие и инвестиции, промышленность и торговлю, сельское хозяйство и продовольствие, сферы туризма и науки.
Как и Вячеслав Федорищев, Антон Емельяненко работал в Тульской области — на должности министра экономического развития.
Кандидатуру Александра Фетисова глава региона просит согласовать для назначения на должность вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области. Он занимает этот пост с приставкой врио с конца июня. Ранее был заместителем председателя правительства Самарской области.
Эти кадровые решения ознаменуют начало процесса формирования нового правительства. Пока же все министры и руководители департаментов продолжат работать с приставкой врио.
Последние комментарии
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...