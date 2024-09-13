Правительство Самарской области отправлено в отставку

Соответствующее постановление губернатора от 13 сентября опубликовано на сайте облправительства.
Председатель правительства, его заместители, а также все министры переведены в статус временно исполняющих обязанности.
Это стандартная процедура, связанная с вступлением в должность нового губернатора. Напомним, церемония наделения полномочиями Вячеслава Федорищева прошла 13 сентября.
Члены правительства будут временно исполнять свои обязанности до формирования его нового состава.
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