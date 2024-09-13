Врио главы правительства Самарской области исключили из губдумы

В пятницу, 13 сентября, Самарская губернская дума одобрила досрочное прекращение полномочий депутата Михаила Смирнова. Причина очевидна - он уже второй месяц возглавляет региональное правительство. Правда, пока с приставкой врио.
Ожидается, что в скором времени Михаила Смирнова утвердят на этом посту, и правительство будет полностью сформировано. Ведь 13 сентября Вячеслав Федорищев после победы на выборах официально вступил в должность губернатора Самарской области.
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А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
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Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
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