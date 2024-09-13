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Облправительство Власть и политика

Врио главы правительства Самарской области исключили из губдумы

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: телеграм-канал Михаила Смирнова

В пятницу, 13 сентября, Самарская губернская дума одобрила досрочное прекращение полномочий депутата Михаила Смирнова. Причина очевидна - он уже второй месяц возглавляет региональное правительство. Правда, пока с приставкой врио.

Ожидается, что в скором времени Михаила Смирнова утвердят на этом посту, и правительство будет полностью сформировано. Ведь 13 сентября Вячеслав Федорищев после победы на выборах официально вступил в должность губернатора Самарской области.

 

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