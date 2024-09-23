"Лада" уступила "Автомобилисту" - 0:1

Игроки "Лады" в родных стенах уступили "Автомобилисту".

Перед стартом новой домашней серии наставник "автозаводцев" Олег Браташ совершил перестановки абсолютно во всех пятерках, попутно заменив Глеба Семенова, Остапа Сафина и Артема Иванюженкова на Зията Пайгина, Егора Черникова и Данилу Моисеева. В ворота же вернулся Владислав Подъяпольский, пропускавший предыдущий выездной поединок против "Локомотива".

Первая треть матча выдалась безголевой, несмотря на обилие моментов с обеих сторон, причем целых полторы минуты тольяттинцам даже довелось поиграть в формате "5 на 3". Правда, в равных составах хоккеисты "Автомобилиста" смотрелись предпочтительнее хозяев, однако огорчить Владислава Подъяпольского им не удалось.

Во втором игровом отрезке обоюдоострый хоккей продолжился, но дела с реализацией моментов у команд обстояли все так же очень плохо. Только лишь на 37-й минуте "Автомобилист" открыл счет, поймав волжан на контратаке — Ник Меркли с передачи Анатолия Голышева в касание вогнал шайбу в дальнюю "девятку". 0:1.

В заключительной трети "Лада" пыталась спастись, дважды зарабатывала численное преимущество, однако малым штрафом Кертиса Волка и пятиминутным удалением Ника Эберта в концовке воспользоваться не сумела. Финальный итог на табло — 0:1.

Свой следующий матч на родной площадке тольяттинцы проведут 25 сентября, а соперником станет "Ак Барс".