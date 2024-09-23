"Ладья" обыграла в Астане "Снежных барсов"

Подопечные Сергея Лопушанского - ХК "Ладья" - в гостях были сильнее "Снежных Барсов".

Состав "Ладьи" после домашнего поражения от "Толпара" претерпел заметные изменения — Магомед Шараканов и Данил Бородин вернулись в расположение "Лады", а Андрей Шалимов и вовсе не поехал с командой в Казахстан по решению тренерского штаба. В связи с этим в заявочном листе появились Артем Жомов, Максим Власов и Иван Кулагин, причем для последнего матч в Астане стал дебютным в МХЛ. Защита последнего рубежа была доверена Даниле Овчарику.

В первом игровом отрезке тольяттинцы владели инициативой и их даже нисколько не смутило раннее пятиминутное удаление Артема Жомова за удар клюшкой. Спокойно выстояв вчетвером, гости затем открыли счет — Александр Государев изящно объехал пару защитников "Снежных Барсов" и зарядил точно в дальний угол. 0:1. В следующем периоде казахстанская "молодежка" ощутимо прибавила в активности, но Данила Овчарик в рамке у "Ладьи" был безупречен. И все-таки уже на 52-й минуте "барсы" смогли отыграться при реализации большинства усилиями Кирилла Канкина — 1:1. Однако в концовке основного времени тольяттинский коллектив вновь вырвался вперед и на этот раз результативностью блеснул Тарас Зацепин, завершивший взятием ворот атаку сходу. 1:2. Далее волжане уверенно отоборонялись и довели дело до победы.

Во вторник, 24 сентября, в Астане пройдет повторная встреча.