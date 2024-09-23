Дарья Касаткина проиграла в финале турнира в Сеуле

Воспитанница тольяттинской школы тенниса, 13-я ракетка мира Дарья Касаткина проиграла в финальном матче на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Она уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе со счетом 6:1, 4:6, 1:6, пишет championat.com.
Касаткина вела со счетом 6:1, 3:1, но не сумела удержать преимущество.
Матч продолжался 1 час 52 минуты. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Хаддад-Майи две подачи навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Дарья проиграла четвертый финал в 2024 году. Ранее она уступила в решающих матчах на хардовых турнирах в Аделаиде (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также на соревнованиях в Чарльстоне (США), проводящихся на грунте. Касаткина выиграла один титул в нынешнем сезоне — на травяном турнире в Истбурне (Великобритания).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!