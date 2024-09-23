Дарья Касаткина проиграла в финале турнира в Сеуле

Воспитанница тольяттинской школы тенниса, 13-я ракетка мира Дарья Касаткина проиграла в финальном матче на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Она уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе со счетом 6:1, 4:6, 1:6, пишет championat.com.

Касаткина вела со счетом 6:1, 3:1, но не сумела удержать преимущество.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Хаддад-Майи две подачи навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Дарья проиграла четвертый финал в 2024 году. Ранее она уступила в решающих матчах на хардовых турнирах в Аделаиде (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также на соревнованиях в Чарльстоне (США), проводящихся на грунте. Касаткина выиграла один титул в нынешнем сезоне — на травяном турнире в Истбурне (Великобритания).