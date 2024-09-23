Самарский космонавт Олег Кононенко вернулся на Землю, проведя самый длительный полет по программе МКС

В понедельник, 23 сентября, в 15:59 спускаемый аппарат корабля "Союз МС-25" с участниками 70-й и 71-й длительных экспедиций космонавтами Госкорпорации "Роскосмос" Олегом Кононенко и Николаем Чубом, проведшими год на Международной космической станции, а также астронавтом NASA Трейси Дайсон приземлился в районе казахстанского города Жезказган.

Перед тем корабль отстыковался от российского узлового модуля "Причал". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме.

Олег Кононенко и Николай Чуб пробыли в космосе 374 сутки, что стало самым длительным полетом по программе МКС. Впереди них теперь только соотечественники Валерий Поляков и Сергей Авдеев, которые провели на орбите, соответственно, 438 суток в 1994-1995 годах и 380 суток в 1998-1999 годах, совершая полеты на станции "Мир".

Олег Кононенко за пять космических полетов набрал в сумме 1111 суток (больше всех среди землян).

С сентября 2023 г. по российской программе участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС Олег Кононенко и Николай Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос.