Самарский космонавт Олег Кононенко вернулся на Землю, проведя самый длительный полет по программе МКС

В понедельник, 23 сентября, в 15:59 спускаемый аппарат корабля "Союз МС-25" с участниками 70-й и 71-й длительных экспедиций космонавтами Госкорпорации "Роскосмос" Олегом Кононенко и Николаем Чубом, проведшими год на Международной космической станции, а также астронавтом NASA Трейси Дайсон приземлился в районе казахстанского города Жезказган.
Перед тем корабль отстыковался от российского узлового модуля "Причал". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме.
Олег Кононенко и Николай Чуб пробыли в космосе 374 сутки, что стало самым длительным полетом по программе МКС. Впереди них теперь только соотечественники Валерий Поляков и Сергей Авдеев, которые провели на орбите, соответственно, 438 суток в 1994-1995 годах и 380 суток в 1998-1999 годах, совершая полеты на станции "Мир".
Олег Кононенко за пять космических полетов набрал в сумме 1111 суток (больше всех среди землян).
С сентября 2023 г. по российской программе участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС Олег Кононенко и Николай Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?