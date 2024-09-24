Постигают азы бизнеса: в Самаре стартовало обучение по программе "Мама-предприниматель"

В Самарской области проходит федеральная образовательная программа "Мама-предприниматель". Обучающий 4-дневный курс для начинающих предпринимательниц уже прошел в Тольятти. На этой неделе основы бизнес-деятельности постигают участницы из Самары. Обучение проходит на площадке регионального центра "Мой бизнес".
Каждая из участниц узнает, как прокачать бизнес-идею или масштабировать действующий проект, какие меры господдержки помогут в развитии своего дела, как работать с маркетингом бизнеса и продукта, как финансово оцифровать потенциальную прибыльность бизнеса и не только.
Как подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев, поддержка бизнеса напрямую влияет на развитие региона и благополучие его жителей.
Проект "Мама-предприниматель" проходит в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития.
"Программа "Мама-предприниматель" проходит в Самарской области ежегодно и решает важную социальную задачу самореализации женщин, готовых создавать и развивать свое дело. Каждая участница получит ценные знания, упакует свой проект, получит обратную связь от экспертов и составит план поэтапного развития", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Образовательный проект "Мама-предприниматель" ежегодно помогает десяткам женщин успешно воплощать свои идеи в жизнь, стартовать в бизнесе и развивать любимое дело.
"Зимой я была в центре "Мой бизнес" на обучении, увидела брошюру с описанием программы и стало интересно — я же мама, и этот проект мне подходит! Я занимаюсь ландшафтным дизайном. Идей и задумок много, но с воплощением пока возникают сложности. На проекте и хочу научиться, как презентовать себя и свои услуги", — поделилась мама пятерых детей, участница программы "Мама-предприниматель" Светлана Малышева.
"Моему бизнесу — бренду детской одежды и аксессуаров — уже несколько лет. Но я решила, что учиться никогда не поздно — и вот я на проекте, — рассказала мама двоих детей Гузель Бикташева. — От участия жду новых знаний, новых знакомств, а также хочу проверить себя, свои силы".
Участницы из Тольятти по итогам образовательного интенсива презентовали свои бизнес-проекты, среди которых студия подкастов, клуб верховой езды, дизайнерское агентство, оригинальные проекты пошива, детские клубы и другие.
В региональном финале свои проекты представят победительницы городских этапов. Экспертная комиссия выберет финалисток, которые посоревнуются за главный приз — грант в размере 100 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела. Региональный финал пройдет 30 сентября в Самаре.
Победительница также сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.
Организаторы: минэкономразвития России. Оператор: АНО "Мой бизнес — мои возможности". Соорганизаторы: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?