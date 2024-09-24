Постигают азы бизнеса: в Самаре стартовало обучение по программе "Мама-предприниматель"

В Самарской области проходит федеральная образовательная программа "Мама-предприниматель". Обучающий 4-дневный курс для начинающих предпринимательниц уже прошел в Тольятти. На этой неделе основы бизнес-деятельности постигают участницы из Самары. Обучение проходит на площадке регионального центра "Мой бизнес".

Каждая из участниц узнает, как прокачать бизнес-идею или масштабировать действующий проект, какие меры господдержки помогут в развитии своего дела, как работать с маркетингом бизнеса и продукта, как финансово оцифровать потенциальную прибыльность бизнеса и не только.

Как подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев, поддержка бизнеса напрямую влияет на развитие региона и благополучие его жителей.

Проект "Мама-предприниматель" проходит в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития.

"Программа "Мама-предприниматель" проходит в Самарской области ежегодно и решает важную социальную задачу самореализации женщин, готовых создавать и развивать свое дело. Каждая участница получит ценные знания, упакует свой проект, получит обратную связь от экспертов и составит план поэтапного развития", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Образовательный проект "Мама-предприниматель" ежегодно помогает десяткам женщин успешно воплощать свои идеи в жизнь, стартовать в бизнесе и развивать любимое дело.

"Зимой я была в центре "Мой бизнес" на обучении, увидела брошюру с описанием программы и стало интересно — я же мама, и этот проект мне подходит! Я занимаюсь ландшафтным дизайном. Идей и задумок много, но с воплощением пока возникают сложности. На проекте и хочу научиться, как презентовать себя и свои услуги", — поделилась мама пятерых детей, участница программы "Мама-предприниматель" Светлана Малышева.

"Моему бизнесу — бренду детской одежды и аксессуаров — уже несколько лет. Но я решила, что учиться никогда не поздно — и вот я на проекте, — рассказала мама двоих детей Гузель Бикташева. — От участия жду новых знаний, новых знакомств, а также хочу проверить себя, свои силы".

Участницы из Тольятти по итогам образовательного интенсива презентовали свои бизнес-проекты, среди которых студия подкастов, клуб верховой езды, дизайнерское агентство, оригинальные проекты пошива, детские клубы и другие.

В региональном финале свои проекты представят победительницы городских этапов. Экспертная комиссия выберет финалисток, которые посоревнуются за главный приз — грант в размере 100 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела. Региональный финал пройдет 30 сентября в Самаре.

Победительница также сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.

Организаторы: минэкономразвития России. Оператор: АНО "Мой бизнес — мои возможности". Соорганизаторы: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK.