Обладатель национальной премии "Онегин" Анатолий Невдах привился от гриппа

В пунктах вакцинации региона продолжается прививочная кампания от гриппа. Сегодня в числе тех, кто внес вклад в коллективный иммунитет и защитил свое здоровье, - солист Самарского театра оперы и балета им. Д. Шостаковича, лауреат Национальной оперной премии "Онегин" Анатолий Невдах.
Тенор активно выступает на самарской сцене. А для любого артиста полные залы - лучшая награда.
"Вакцинация - это составляющая заботы о здоровье - своем и окружающих, - отметил Анатолий Невдах. - Прививаясь и обеспечивая себе щит от вирусных инфекций и их осложнений, мы защищаем и других, формируя здоровое окружение".
Сегодня солист театра присоединился к жителям региона, которые уже сделали прививку от гриппа, а это почти 450 тыс. человек.
"Иммунитет после прививки развивается через две недели. Поэтому сейчас самое время привиться и уже в октябре чувствовать себя защищенным, - отметила заместитель главного врача Самарской областной клинической больницы №2 Наталья Волик. - Кроме вакцинации, необходимо соблюдать еще ряд мер, которые уберегут от инфекции. Это мытье рук, соблюдение масочного режима при посещении мест массового скопления людей, проветривание помещения, правила здорового образа жизни".
Пройти вакцинацию жители губернии могут в одном из 170 стационарных пунктов. Адрес и график работы, а также информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно найти на интерактивной карте пунктов вакцинации, которая размещена на сайте областного минздрава. Кроме того, в регионе работают 90 мобильных бригад. По заявкам работодателей возможна организация массовой иммунизации сотрудников на предприятиях.
С начала прививочной кампании в пункты вакцинации поступило 1,2 млн доз вакцин от гриппа, ожидается поставка еще более чем 750 тыс. доз.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас