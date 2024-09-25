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Сотовая связь Транспорт и связь

Виталий Чернышов назначен директором самарского филиала T2

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Виталия Чернышова на должность директора самарского филиала T2. Ранее он возглавлял региональное представительство телеком-оператора в республиках Хакасия и Тыва.

Фото: предоставлено Tele2

В сферу ответственности Виталия Чернышова войдут стратегическое и оперативное управление бизнесом, укрепление позиций T2 на региональном рынке, наращивание абонентской базы, а также увеличение профессионального потенциала команды филиала.

Виталий Чернышов окончил ведущий Томский политехнический университет. В 2009 году присоединился к команде T2 в должности руководителя отдела абонентского обслуживания томского филиала. В 2015 году он перешел на позицию коммерческого директора филиала в республиках Хакасия и Тыва, а в 2019 возглавил весь филиал. За время работы в томском филиале Виталий сформировал высокоэффективную команду, которая способствовала стабильному выполнению ключевых финансовых и технических показателей.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2: "С проведением ребрендинга T2 вышла на новый уровень в техническом развитии, продуктовых решениях и сервисе. Перед компанией в целом и перед Самарским филиалом в частности стоит стратегическая цель занять лидерские позиции на рынке мобильной связи. Безусловно, это серьезный вызов для региональной команды, и для решения поставленных задач филиалу необходим не просто опытный, но и амбициозный, энергичный лидер, увлекающий за собой команду. За время работы в T2 Виталий зарекомендовал себя именно таким человеком - целеустремленным и ответственным руководителем с опытом широкой экспертизы в телеком-отрасли. Держать высокую планку непросто, но я убежден, что опыт, компетенции и высокий уровень профессионализма помогут ему уверенно достигать поставленных целей".

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