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Хоккей Спорт

"Ладья" потерпела поражение во втором матче со "Снежными барсами"

АСТАНА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская "молодежка" потерпела поражение в столице Казахстана.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Несколько перестановок в составе совершил Сергей Лопушанский в преддверии повторного матча со "Снежными Барсами". Так, возможность дебютировать в МХЛ получил 18-летний защитник Дмитрий Линейцев, заменивший Артема Жомова. Кроме того, Иван Кулагин уступил место на площадке Егору Меркесову, а в воротах на этот раз обосновался Семен Фролов.

Если стартовая треть вообще не порадовала яркими моментами и голами, то уже во втором периоде ситуация на льду обстояла совершенно иначе — команды просто обрушили друг на друга шквал атак и это не могло не отразиться на счете. На 26-й минуте Темирлан Китаров первым подоспел на добивание после броска Санжара Ибрагима и вывел "Снежных Барсов" вперед. 1:0. Однако еще до перерыва тольяттинцы отыгрались благодаря мощнейшему выстрелу Александра Государева под перекладину — 1:1.

А вот третий игровой отрезок и вовсе получился самым результативным в матче. Сначала Карим Кажибеков практически беспрепятственно пробил Семена Фролова с близкого расстояния, однако очень быстро "Ладья" вновь ликвидировала отставание — Тарас Зацепин здорово сработал на чужом пятаке и добил шайбу в ворота. 2:2. И все же в концовке волжане дрогнули еще раз. На 56-й минуте Семен Симонов помог казахстанской "молодежке" вырваться в лидеры, а за 4 секунды до финальной сирены Александр Мигунов поразил пустые ворота, установив окончательный счет — 4:2.

Свой следующий поединок "Ладья" проведет на домашнем льду в субботу, 28 сентября. Соперниками станут "Мамонты Югры" из Ханты-Мансийска.

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