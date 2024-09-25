"Ладья" потерпела поражение во втором матче со "Снежными барсами"

Тольяттинская "молодежка" потерпела поражение в столице Казахстана.
Несколько перестановок в составе совершил Сергей Лопушанский в преддверии повторного матча со "Снежными Барсами". Так, возможность дебютировать в МХЛ получил 18-летний защитник Дмитрий Линейцев, заменивший Артема Жомова. Кроме того, Иван Кулагин уступил место на площадке Егору Меркесову, а в воротах на этот раз обосновался Семен Фролов.
Если стартовая треть вообще не порадовала яркими моментами и голами, то уже во втором периоде ситуация на льду обстояла совершенно иначе — команды просто обрушили друг на друга шквал атак и это не могло не отразиться на счете. На 26-й минуте Темирлан Китаров первым подоспел на добивание после броска Санжара Ибрагима и вывел "Снежных Барсов" вперед. 1:0. Однако еще до перерыва тольяттинцы отыгрались благодаря мощнейшему выстрелу Александра Государева под перекладину — 1:1.
А вот третий игровой отрезок и вовсе получился самым результативным в матче. Сначала Карим Кажибеков практически беспрепятственно пробил Семена Фролова с близкого расстояния, однако очень быстро "Ладья" вновь ликвидировала отставание — Тарас Зацепин здорово сработал на чужом пятаке и добил шайбу в ворота. 2:2. И все же в концовке волжане дрогнули еще раз. На 56-й минуте Семен Симонов помог казахстанской "молодежке" вырваться в лидеры, а за 4 секунды до финальной сирены Александр Мигунов поразил пустые ворота, установив окончательный счет — 4:2.
Свой следующий поединок "Ладья" проведет на домашнем льду в субботу, 28 сентября. Соперниками станут "Мамонты Югры" из Ханты-Мансийска.
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