Галерея "Заварка" представит танцевальный перформанс "Вода прибывает"

В субботу, 28 сентября, в музее-галерее "Заварка" пройдет танцевальный перформанс "Вода прибывает" (6+) хореографа и руководителя лаборатории танцевальных практик k.art.off.l Юли Авраменко.

Организаторы обещают череду заговоров и наговоров, молитв о любви и для любви.

"Перформанс создан по мотивам сказки "Марина-русалка" (6+) о магии и трансформациях", - сообщает пресс-служба музея. Начало мероприятия в 18:30.