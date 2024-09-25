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Музеи и выставки Культура

Галерея "Заварка" представит танцевальный перформанс "Вода прибывает"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 сентября, в музее-галерее "Заварка" пройдет танцевальный перформанс "Вода прибывает" (6+) хореографа и руководителя лаборатории танцевальных практик k.art.off.l Юли Авраменко.

Организаторы обещают череду заговоров и наговоров, молитв о любви и для любви.

"Перформанс создан по мотивам сказки "Марина-русалка" (6+) о магии и трансформациях", - сообщает пресс-служба музея. Начало мероприятия в 18:30.

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