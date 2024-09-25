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Экономика и бизнес

В Самарской области прошла ИТ-конференция "Цифра в Самаре"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области прошла ИТ-конференция "Цифра в Самаре" с участием представителей государственных органов и ИТ-компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Башкортостана, Карачаево-Черкессии и других регионов России.

Фото: Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Дискуссионную часть мероприятия открыл врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской Константин Пресняков. В приветственном слове он назвал развитие отрасли информационных технологий одним из важных приоритетов в экономической политике региона.

В августе 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с самарскими ИТ-компаниями отмечал, что ИТ - это сфера будущего, она мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им активно развиваться.

В повестку конференции "Цифра в Самаре" был вынесен ряд волнующих ИТ-сообщество тем: драйверы развития ИТ-отрасли и внедрения цифровых решений в регионе, передовые цифровые решения, а также меры государственной поддержки разработчиков и заказчиков продуктов.

Говоря о развитии ИТ-отрасли, Константин Пресняков подчеркнул важную роль диалога государства и бизнеса. "Мы проводим большую работу по взаимодействию с ИТ-сектором. В частности, ежегодно проходят встречи с сообществом с участием губернатора области, где обсуждаются злободневные вопросы. По итогам встречи в этом году принято решение о дальнейшем продвижении решений самарских айтишников", - рассказал руководитель "цифрового" департамента.

Экспертный состав конференции определили руководители российских профильных ассоциаций (РУССОФТ), государственных органов (правительство Самарской области, АНО "Цифровая экономика") и фондов (Российский фонд развития информационных технологий, Фонд "Сколково"), бизнеса.

Продолжая тему диалога государства и ИТ-сообщества, президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "РУССОФТ" Валентин Макаров отметил: "ИТ - главный мотор развития. От того, как в регионах выстроено взаимодействие с ИТ-индустрией, во многом будет зависеть развитие экономики всего региона, т.к именно ИТ-сообщество создает новую цифровую реальность, которая позволяет быстро расти и обеспечивать уровень жизни для населения".

"Мы были рады представить участникам "Цифры в Самаре" проект "Цифровая прокачка", здесь мы уже проводили наши стратегические сессии и обязательно приедем в регион снова. Эта инициатива помогает регионам адаптироваться к современным вызовам и использовать цифровые инструменты для улучшения качества жизни и управления. Благодаря этому проекту субъекты получают доступ к передовым технологиям и экспертизе, что позволяет им ускоренно интегрировать цифровые решения в различные сферы, от образования до экономики", - отметила Светлана Лукина, директор направления "Цифровое развитие регионов и территорий" АНО Цифровая экономика.

Напомним, Самарская область уже не первый год удерживает позицию в числе регионов - лидеров по уровню развития ИТ-индустрии. По итогам 2023 года наша область заняла 5 место среди субъектов в группе "Лидеры". Кроме того, регион вошел в ТОП-8 субъектов России по экспорту софтверных компаний, расположившись в группе "Лидеры". А в рейтинге регионов по динамике развития софтверной индустрии Самарская область - в ТОП-3 в группе "Лидеры".

"Самарская область - сильный регион с точки зрения разработки программного обеспечения. У нас сконцентрировано большое количество частных компаний, которые выросли практически с нуля до федерального и международного уровней, успешно предлагают свои решения на российских и зарубежных рынках. Разработки представлены в широком спектре от простых до сложных продуктов", - резюмировал Константин Пресняков.

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