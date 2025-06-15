Председатель Самарской Губернской Думы, почетный ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН Геннадий Котельников поздравил медиков региона с профессиональным праздником.

"Уважаемые медицинские работники Самарской области! Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! В этот день мы чествуем всех, кто трудится в медицине — очень непростой и, вместе с тем, очень социально значимой сфере. В Самарской области это: 12,5 тыс. врачей и 22,5 тыс. средних медработников. Всего же в лечебных учреждениях региона трудятся более 70 тыс. человек!", — заявил председатель губдумы.

Геннадий Котельников напомнил, что президент страны Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается.

"По инициативе главы государства несколько лет шла реализация национального проекта "Здравоохранение", направленного на масштабное обновление и совершенствование отрасли. В 2025 г. в продолжение этой важной работы стартовала реализация новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети", — отметил глава областного парламента.

Он подчеркнул, что в Самарской области исполнение нацпроектов находится под личным контролем губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, который детально вникает во все вопросы.

"В 2025 г. запланирован капитальный ремонт более 140 объектов здравоохранения, в том числе — больницы им. Н. И. Пирогова, В. Д. Середавина, Н. А. Семашко, госпиталя ветеранов им. О. Г. Яковлева и других. Также планируется возвести 62 модульных здания: фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, офисов врачей общей практики. Вся эта большая работа должна быть продолжена!", — считает Геннадий Котельников.

Он выразил особые слова благодарности медицинским работникам, которые уже три года спасают жизни людей на СВО, зачастую рискуя собой, работают в полевых госпиталях, в реабилитационных центрах. "Вы — настоящие Герои нашего времени!", — заявил председатель самарской губдумы. — На решение задач реабилитации наших военнослужащих, возвращение их к полноценной жизни направлена работа крупнейших медицинских центров страны, где благодаря современным разработкам и инновационным решениям проводят уникальные операции, в буквальном смысле "ставят на ноги" наших ребят, вернувшихся с СВО".

Геннадий Котельников обратил внимание на то, что сегодня большое внимание уделяется вопросам подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли здравоохранения.

По его словам, крупной научно-образовательной базой для подготовки специалистов как для нашего региона, так и для всей страны является Самарский государственный медицинский университет, в котором сочетаются образовательная, научная и лечебная деятельность.

Большое значение имеет работа средних учебных заведений, среди которых Самарский медицинский колледж им. Нины Ляпиной и другие. Подготовка младшего и среднего медицинского персонала очень важна. Ведь именно медицинские сестры, санитары фельдшеры, акушерки — незаменимые ассистенты в работе врача.

"Искренне желаю всем медицинским работникам новых успехов и достижений в благородном труде!

Крепкого здоровья и счастья, мира и добра!", — заключил Геннадий Котельников.