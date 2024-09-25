Юлия Чичерина и Рич выступят в Самаре на фестивале "Ленточка"

27 и 28 сентября на площадке ТК "Амбар" пройдет первый фестиваль творчества участников СВО "Ленточка" (12+).
На гала-концерте 28 сентября выступят исполнители и коллективы военнослужащих, ветераны боевых действий и представители волонтерских движений из 10 регионов России, а также выступят Юлия Чичерина, рэп-исполнитель Рич (Ричард Семашков) и ансамбль "Голубые береты". Начало в 15:00.
Кроме того, в дни фестиваля пройдут бесплатные показы фильмов, выставка фронтовых фотографий, тест-драйв бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), будут работать интерактивные площадки с лазертагом, выставка дронов и вооружения.
Инициатор проведения фестиваля, вице-президент холдинга "Глобал Вижн" Ольга Суркова отметила, что для действующих участников СВО этот фестиваль - уникальная возможность представить свое творчество и выступить на сцене и, главное, увидеться со своими семьями.
Организаторами фестиваля выступают холдинг "Глобал Вижн" и АНО "Вольга".
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!