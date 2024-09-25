Юлия Чичерина и Рич выступят в Самаре на фестивале "Ленточка"

27 и 28 сентября на площадке ТК "Амбар" пройдет первый фестиваль творчества участников СВО "Ленточка" (12+).

На гала-концерте 28 сентября выступят исполнители и коллективы военнослужащих, ветераны боевых действий и представители волонтерских движений из 10 регионов России, а также выступят Юлия Чичерина, рэп-исполнитель Рич (Ричард Семашков) и ансамбль "Голубые береты". Начало в 15:00.

Кроме того, в дни фестиваля пройдут бесплатные показы фильмов, выставка фронтовых фотографий, тест-драйв бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), будут работать интерактивные площадки с лазертагом, выставка дронов и вооружения.

Инициатор проведения фестиваля, вице-президент холдинга "Глобал Вижн" Ольга Суркова отметила, что для действующих участников СВО этот фестиваль - уникальная возможность представить свое творчество и выступить на сцене и, главное, увидеться со своими семьями.

Организаторами фестиваля выступают холдинг "Глобал Вижн" и АНО "Вольга".