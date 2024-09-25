Электрощит Самара участвует в выставке-форуме "Промышленный салон"

В среду, 25 сентября, в Самаре открылась 22-я специализированная выставка-форум "Промышленной салон" - крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов.

Программа "Промышленного салона" очень насыщенная. В первый день работы выставки-форума топ-менеджеры Электрощит Самара приняли участие в нескольких заседаниях круглых столов и бизнес-встречах.

В рамках выставки-форума состоялась Ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса, организованная министерством промышленности и торговли Самарской области. В мероприятии принял участие заместитель генерального директора по закупкам, снабжению и логистике Электрощит Самара Павел Алябьев.

Павел Алябьев рассказал об изменении системы закупок предприятия

"За последние два года компания Электрощит Самара кардинально изменила систему закупок, что позволило увеличить объем экономии в стоимостном выражении и снизить себестоимость выпускаемой продукции. Также в этом году компания вступила в Союз закупщиков России, что дает уникальную возможность участвовать в обсуждении проблем и перспектив закупок, транслировать опыт и показывать примеры из практики для совершенствования законодательства в сфере закупок, расширения взаимодействия власти и бизнеса", - отметил Павел Алябьев.

Кроме того, состоялось заседание круглого стола "Финансовая поддержка промышленных предприятий", где выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам Электрощит Самара Федор Шабанов.

Он представил участникам встречи положительный опыт взаимодействия компании и Фонда развития промышленности по привлечению льготного кредитования. В этом году Электрощит Самара и Фонд подписали уже второе соглашение о предоставлении льготного займа для модернизации действующего производства. По предыдущему соглашению компания обновили в 2023 году станочный парк лазерной резки.

Также Федор Шабанов принял участие в стратегической сессии по формированию предложений обеспечения опережающего роста развития отрасли - промышленность в разрезе: оборонно-промышленного комплекса, гражданской промышленности, станкостроения и металлообработки под председательством вице-губернатора Самарской области Антона Емельяненко.

Одним из основных событий первого дня работы промышленного салона стала торжественная церемония вручения дипломов губернатора победителям и призерам регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества в Самарской области". Компания Электрощит Самара заняла первое место в номинации "Профессиональное развитие молодежи".

Карина Багаева рассказала об успешной практике взаимодействия компании и Самарского политеха

Также заместитель генерального директора по маркетингу, взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Электрощит Самара Карина Багаева приняла участие в круглом столе "Вклад организаций Самарской области в достижение технологического суверенитета: от научных исследований к производству". Она рассказала об успешной практике взаимодействия компании и Самарского государственного технического университета.

В настоящее время Электрощит Самара и опорным вузом региона реализуется программа целевой программы кадров "Лидеры энергетики", которая предполагает насыщенный образовательный процесс, оплачиваемые стажировки на предприятии, а также развитие профессиональных навыков за счет участия в различных тренингах и бизнес-играх.