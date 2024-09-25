Команда НОВИКОМа одержала победу на Осеннем интеллектуальном кубке-2024

Команда НОВИКОМа завоевала главную награду Осеннего интеллектуального кубка — хрустальную Фиолетовую сову, которая разыгрывается только среди команд-победителей предыдущих этапов игры. Эрудиты дочернего банка госкорпорации Ростех обошли в общем зачете более 30 команд, набрав максимальное количество баллов.
В Осеннем интеллектуальном кубке 24 команды соревновались за награды в четырех номинациях — "Самый интеллектуальный банк", "Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа", "Самая интеллектуальная финансовая компания" и "Самая интеллектуальная компания в сфере транспорта, логистики и спецтехники".
Семь сильнейших команд, занявших первое место в своих номинациях и выигравших хрустальных сов в Весеннем и Летнем кубках, боролись за главную награду кубка — Фиолетовую хрустальную сову. Команда интеллектуалов НОВИКОМа оказалась самой эрудированной и завоевала драгоценный приз. Это уже третья цветная хрустальная сова в копилке команды.
"Интеллектуальный кубок" — лицензированный турнир, который проходит по правилам спортивного "Что? Где? Когда?" c элементами знаменитой телевизионной игры. Турнир проводится с 2015 года. Игра состоит из весеннего, летнего, осеннего и зимнего этапов, финалисты которых встречаются в итоговом состязании года и борются за главный приз.
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