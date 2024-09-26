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Общество

"Дубль три": самарцы снова жалуются на "салон с окончанием" "Ежевика"

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В редакцию Волга Ньюс обратились жители дома на ул. Ленинской, 119 в Самаре. Они снова пожаловались на спа-салон, работающий в их доме, несмотря на все заявления о его закрытии.

Фото: предоставлено автором

"Салон "Джуманджи"-"Ежевика" в Самаре по ул. Ленинская, 119 снова не дает покоя. На время летнего сезона, видимо в связи с тем, что многие разъехались по дачам, особо никто не жаловался. Но теперь, с наступлением осени, опять возобновились ночные шумы, крики, музыка. Такое чувство, что они снова почувствовали себя полностью безнаказанными и перестали контролировать себя и своих клиентов. Честно говоря, жильцы надеялись, что вопрос решится или закрытием или хотя бы тем, что они будут вести себя тише воды, ниже травы. Но в итоге — ни того, ни другого не произошло. Ни статьи в СМИ, ни проверки по линии полиции не помогают. Видимо, собственники или арендаторы из неприкасаемых", — пишут местные жители.

При этом люди говорят, что с заведения исчезли вывески, но сайт продолжает работать. 

Напомним, ранее владельцы квартир жаловались, что в доме на Ленинской, 119 открыт своеобразный "спа-салон" "Ежевика", под вывеской которого, по их мнению, работал банальный бордель.

"Шум там слышен круглосуточно, — рассказывал местный житель Владимир журналисту Волга Ньюс. — Но если днем на фоне обычных шумов он не очень заметен, то ночью, в полной тишине, сильно мешает. Гремит музыка, постоянно стучат каблуки, бесконечно слышны крики, громкие голоса, смех, невыносим ужасный запах сигаретного дыма, который поднимается из их курилки… Иногда у них проходят какие-то крупные мероприятия типа корпоративов, тогда вообще включают музыкальную аппаратуру на полную громкость. Плюс сабвуфер с басами — аж весь дом дрожит и жильцам слышно до восьмого этажа. Под их входом по ночам постоянно стоят люди — некоторые пьяные — курят, кричат, громко разговаривают. Многие их клиенты ходят в полупьяном состоянии, в том числе по двору, в поисках входа в это заведение".

Владимир обращался к депутатам, в полицию, Роспотребнадзор и другие службы. Мужчина также утверждал, что салон может иметь покровителей в правоохранительных органах, поскольку, несмотря на протесты людей, заведение работает и не закрывается. При этом по соседству с салоном находятся начальная школа, общество "Самара православная", казачье общество.

Журналист Волга Ньюс звонила в этот салон и там сказали, что делают  "массаж с окончанием". Позже жители рассказали, что "Ежевику" закрыли, но открыли такое же заведение под названием "Джуманджи". Совсем недавно в Самаре вынесли приговор по делу о борделях под видом спа-салонов. Там значилась и "Ежевика" с ул. Ленинской.
 

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