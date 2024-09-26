"Дубль три": самарцы снова жалуются на "салон с окончанием" "Ежевика"

В редакцию Волга Ньюс обратились жители дома на ул. Ленинской, 119 в Самаре. Они снова пожаловались на спа-салон, работающий в их доме, несмотря на все заявления о его закрытии.
"Салон "Джуманджи"-"Ежевика" в Самаре по ул. Ленинская, 119 снова не дает покоя. На время летнего сезона, видимо в связи с тем, что многие разъехались по дачам, особо никто не жаловался. Но теперь, с наступлением осени, опять возобновились ночные шумы, крики, музыка. Такое чувство, что они снова почувствовали себя полностью безнаказанными и перестали контролировать себя и своих клиентов. Честно говоря, жильцы надеялись, что вопрос решится или закрытием или хотя бы тем, что они будут вести себя тише воды, ниже травы. Но в итоге — ни того, ни другого не произошло. Ни статьи в СМИ, ни проверки по линии полиции не помогают. Видимо, собственники или арендаторы из неприкасаемых", — пишут местные жители.
При этом люди говорят, что с заведения исчезли вывески, но сайт продолжает работать.
Напомним, ранее владельцы квартир жаловались, что в доме на Ленинской, 119 открыт своеобразный "спа-салон" "Ежевика", под вывеской которого, по их мнению, работал банальный бордель.
"Шум там слышен круглосуточно, — рассказывал местный житель Владимир журналисту Волга Ньюс. — Но если днем на фоне обычных шумов он не очень заметен, то ночью, в полной тишине, сильно мешает. Гремит музыка, постоянно стучат каблуки, бесконечно слышны крики, громкие голоса, смех, невыносим ужасный запах сигаретного дыма, который поднимается из их курилки… Иногда у них проходят какие-то крупные мероприятия типа корпоративов, тогда вообще включают музыкальную аппаратуру на полную громкость. Плюс сабвуфер с басами — аж весь дом дрожит и жильцам слышно до восьмого этажа. Под их входом по ночам постоянно стоят люди — некоторые пьяные — курят, кричат, громко разговаривают. Многие их клиенты ходят в полупьяном состоянии, в том числе по двору, в поисках входа в это заведение".
Владимир обращался к депутатам, в полицию, Роспотребнадзор и другие службы. Мужчина также утверждал, что салон может иметь покровителей в правоохранительных органах, поскольку, несмотря на протесты людей, заведение работает и не закрывается. При этом по соседству с салоном находятся начальная школа, общество "Самара православная", казачье общество.
Журналист Волга Ньюс звонила в этот салон и там сказали, что делают "массаж с окончанием". Позже жители рассказали, что "Ежевику" закрыли, но открыли такое же заведение под названием "Джуманджи". Совсем недавно в Самаре вынесли приговор по делу о борделях под видом спа-салонов. Там значилась и "Ежевика" с ул. Ленинской.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!