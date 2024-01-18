Самарцы жалуются, что в их доме закрыли один "интим-салон", но открыли другой

Жители дома на ул. Ленинской, 119 негодуют. Они говорят, что в их доме поселился уже второй "интересный сосед".
Напомним, ранее владельцы квартир жаловались, что в доме на Ленинской, 119 открыт своеобразный "СПА-салон" "Ежевика", под вывеской которого, по их мнению, работал банальный бордель.
"Шум там слышен круглосуточно, - рассказывал местный Владимир журналисту Волга Ньюс. - Но если днем на фоне обычных шумов он не очень заметен, то ночью, в полной тишине, сильно мешает. Ночью играет музыка, постоянный стук каблуков, крики, громкие голоса, смех, ужасный запах сигаретного дыма, который поднимается из их курилки. Иногда у них проходят какие-то крупные мероприятия типа корпоративов, тогда включают музыкальную аппаратуру на полную громкость. Плюс сабвуфер с басами — аж весь дом дрожит и слышно соседям до восьмого этажа. Под их входом по ночам постоянно стоят люди — некоторые пьяные — курят, кричат, громко разговаривают. Многие их клиенты ходят в полупьяном состоянии, в том числе по двору, в поисках входа в это заведение".
Владимир обращался к депутатам, в полицию, Роспотребнадзор и другие службы. Мужчина также утверждал, что салон может иметь покровителей в правоохранительных органах, поскольку, несмотря на протесты людей, заведение работает и не закрывается. При этом по соседству с салоном находятся начальная школа, общество "Самара православная", казачье общество.
В интернете в открытом доступе была реклама салона по такому адресу и с указанным названием. В объявлениях предлагали эротический массаж для мужчин. Иллюстрированы публикации были фотографиями женщин в белье и сетчатых чулках. Сообщалось также, что в этом салоне "самый большой выбор девушек в городе".
В ГУ МВД по Самарской области редакции "Волга Ньюс" тогда сообщили о проведении проверок. В итоге жители подтвердили, что салон закрыли. Но потом открыли другой. Теперь он называется "Джуманжи".
Мы нашли контакты салона на его странице в интернете и позвонили под предлогом покупки сертификата для начальника. Салон предлагает только массаж, "без интима", но девушка по телефону уточнила, что массаж — "с окончанием". Она же сообщила, что можно выбрать несколько девушек, а также можно заказать сертификат для женщины — исполнять будет мужчина. Со слов сотрудницы салона, на сайте представлены не все программы, "есть более интересные".
Жители на "интересный салон" уже пожаловались правоохранителям и в органы власти. В администрации района, например, ответили, что со своей стороны нарушений не зафиксировали, но направили информация по вопросам возможного нарушения общественного порядка и законности осуществления предпринимательской деятельности в райотдел полиции. По вопросам отсутствия системы отдельной вентиляции и проведения незаконной перепланировки чиновники отправили данные в Роспотребнадзор и ГЖИ. В полиции в августе 2023 года отвечали, что отказали в возбуждении уголовного дела — нет состава. Пока жители продолжают жаловаться в различные инстанции.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.