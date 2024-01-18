Самарцы жалуются, что в их доме закрыли один "интим-салон", но открыли другой

Жители дома на ул. Ленинской, 119 негодуют. Они говорят, что в их доме поселился уже второй "интересный сосед".

Напомним, ранее владельцы квартир жаловались, что в доме на Ленинской, 119 открыт своеобразный "СПА-салон" "Ежевика", под вывеской которого, по их мнению, работал банальный бордель.

"Шум там слышен круглосуточно, - рассказывал местный Владимир журналисту Волга Ньюс. - Но если днем на фоне обычных шумов он не очень заметен, то ночью, в полной тишине, сильно мешает. Ночью играет музыка, постоянный стук каблуков, крики, громкие голоса, смех, ужасный запах сигаретного дыма, который поднимается из их курилки. Иногда у них проходят какие-то крупные мероприятия типа корпоративов, тогда включают музыкальную аппаратуру на полную громкость. Плюс сабвуфер с басами — аж весь дом дрожит и слышно соседям до восьмого этажа. Под их входом по ночам постоянно стоят люди — некоторые пьяные — курят, кричат, громко разговаривают. Многие их клиенты ходят в полупьяном состоянии, в том числе по двору, в поисках входа в это заведение".

Владимир обращался к депутатам, в полицию, Роспотребнадзор и другие службы. Мужчина также утверждал, что салон может иметь покровителей в правоохранительных органах, поскольку, несмотря на протесты людей, заведение работает и не закрывается. При этом по соседству с салоном находятся начальная школа, общество "Самара православная", казачье общество.

В интернете в открытом доступе была реклама салона по такому адресу и с указанным названием. В объявлениях предлагали эротический массаж для мужчин. Иллюстрированы публикации были фотографиями женщин в белье и сетчатых чулках. Сообщалось также, что в этом салоне "самый большой выбор девушек в городе".

В ГУ МВД по Самарской области редакции "Волга Ньюс" тогда сообщили о проведении проверок. В итоге жители подтвердили, что салон закрыли. Но потом открыли другой. Теперь он называется "Джуманжи".

Мы нашли контакты салона на его странице в интернете и позвонили под предлогом покупки сертификата для начальника. Салон предлагает только массаж, "без интима", но девушка по телефону уточнила, что массаж — "с окончанием". Она же сообщила, что можно выбрать несколько девушек, а также можно заказать сертификат для женщины — исполнять будет мужчина. Со слов сотрудницы салона, на сайте представлены не все программы, "есть более интересные".

Жители на "интересный салон" уже пожаловались правоохранителям и в органы власти. В администрации района, например, ответили, что со своей стороны нарушений не зафиксировали, но направили информация по вопросам возможного нарушения общественного порядка и законности осуществления предпринимательской деятельности в райотдел полиции. По вопросам отсутствия системы отдельной вентиляции и проведения незаконной перепланировки чиновники отправили данные в Роспотребнадзор и ГЖИ. В полиции в августе 2023 года отвечали, что отказали в возбуждении уголовного дела — нет состава. Пока жители продолжают жаловаться в различные инстанции.