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Общество

Полиция проверит СПА-салон, который самарцы посчитали "публичным домом"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцы пожаловались депутату Госдумы Александру Хинштейну на СПА-салон в жилом доме. Сообщение оставили во время "прямой линии" парламентария в соцсетях.

Фото: предоставлено автором

"Жильцы дома по ул. Ленинской, 119 неоднократно обращались к вам, а также в полицию, Роспотребнадзор и прочие службы по поводу СПА-салона "Ежевика" - по сути, публичного дома, расположенного в жилом доме. Многократно вызывали полицию по поводу шума ночью, подозрительных и пьяных личностей, которые ходят по двору в поисках этого заведения", - написал местный житель Владимир.

Мужчина также утверждал, что салон может иметь покровителей в правоохранительных органах, поскольку, несмотря на протесты людей, заведение работает и не закрывается.

"Мы настоятельно просим принять все меры для закрытия данного заведения, и чтобы впредь собственник помещения не отдавал в аренду данные помещения под какие-либо круглосуточные заведения", - рассказал депутату житель.

Интересно, что в Интернете в открытом доступе есть реклама салона по такому адресу и с указанным названием. В объявлениях предлагают эротический массаж для мужчин. Иллюстрированы публикации фотографиями женщин в белье и сетчатых чулках. Сообщается также, что в этом салоне "самый большой выбор девушек в городе".

Как рассказал журналисту Волга Ньюс обратившийся к депутату мужчина, якобы в феврале в заведении побывали сотрудники ОБЭП. Но какое решение приняли правоохранители - неясно.

"Шум там слышен круглосуточно. Но если днем на фоне обычных шумов он не очень заметен, то ночью, в полной тишине, сильно мешает. Ночью играет музыка, постоянный стук каблуков, крики, громкие голоса, смех, ужасный запах сигаретного дыма, который поднимается из их курилки. Иногда у них проходят какие-то крупные мероприятия типа корпоративов, тогда включают музыкальную аппаратуру на полную громкость. Плюс сабвуфер с басами - аж весь дом дрожит и слышно соседям до восьмого этажа. Под их входом по ночам постоянно стоят люди - некоторые пьяные - курят, кричат, громко разговаривают. Многие их клиенты ходят в полупьяном состоянии, в том числе по двору, в поисках входа в это заведение", - рассказал местный житель.

Мужчина объясняет, что по соседству с салоном находятся начальная школа, общество "Самара православная", казачье общество. Редакция Волга Ньюс направила запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

"По всем заявлениям, поступившим в отдел полиции №5, по факту нарушения тишины и покоя граждан со стороны должностных лиц указанного в запросе заведения проведены проверки, результаты которых в соответствии с нормативно-правовыми актами направлены в административную комиссию администрации Ленинского района Самары. Сейчас УМВД Самары также проводит комплексную проверку по факту законности функционирования данного заведения", - ответили в полиции.

Интересно, что, по словам юристов, гипотетически в подобном заведении могут найти и нарушение медицинского законодательства. "Деятельность заведения в жилом доме, может быть, и законна, но если в заведении предлагают массаж, то может быть зафиксировано и ненадлежащее оказание медицинских услуг. Для работы массажисток требуется медицинское образование. Но правоохранителям нужно делать "контрольную закупку". В результате такого рода преступления сложно доказать", - рассказал известный самарский адвокат Михаил Левша.

Кроме того, по словам юриста, в подобных случаях иногда выявляют незаконную предпринимательскую деятельность. Но тогда требуется определить размер ущерба, что также не очень просто.

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