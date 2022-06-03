Полиция проверит СПА-салон, который самарцы посчитали "публичным домом"

Самарцы пожаловались депутату Госдумы Александру Хинштейну на СПА-салон в жилом доме. Сообщение оставили во время "прямой линии" парламентария в соцсетях.
"Жильцы дома по ул. Ленинской, 119 неоднократно обращались к вам, а также в полицию, Роспотребнадзор и прочие службы по поводу СПА-салона "Ежевика" - по сути, публичного дома, расположенного в жилом доме. Многократно вызывали полицию по поводу шума ночью, подозрительных и пьяных личностей, которые ходят по двору в поисках этого заведения", - написал местный житель Владимир.
Мужчина также утверждал, что салон может иметь покровителей в правоохранительных органах, поскольку, несмотря на протесты людей, заведение работает и не закрывается.
"Мы настоятельно просим принять все меры для закрытия данного заведения, и чтобы впредь собственник помещения не отдавал в аренду данные помещения под какие-либо круглосуточные заведения", - рассказал депутату житель.
Интересно, что в Интернете в открытом доступе есть реклама салона по такому адресу и с указанным названием. В объявлениях предлагают эротический массаж для мужчин. Иллюстрированы публикации фотографиями женщин в белье и сетчатых чулках. Сообщается также, что в этом салоне "самый большой выбор девушек в городе".
Как рассказал журналисту Волга Ньюс обратившийся к депутату мужчина, якобы в феврале в заведении побывали сотрудники ОБЭП. Но какое решение приняли правоохранители - неясно.
"Шум там слышен круглосуточно. Но если днем на фоне обычных шумов он не очень заметен, то ночью, в полной тишине, сильно мешает. Ночью играет музыка, постоянный стук каблуков, крики, громкие голоса, смех, ужасный запах сигаретного дыма, который поднимается из их курилки. Иногда у них проходят какие-то крупные мероприятия типа корпоративов, тогда включают музыкальную аппаратуру на полную громкость. Плюс сабвуфер с басами - аж весь дом дрожит и слышно соседям до восьмого этажа. Под их входом по ночам постоянно стоят люди - некоторые пьяные - курят, кричат, громко разговаривают. Многие их клиенты ходят в полупьяном состоянии, в том числе по двору, в поисках входа в это заведение", - рассказал местный житель.
Мужчина объясняет, что по соседству с салоном находятся начальная школа, общество "Самара православная", казачье общество. Редакция Волга Ньюс направила запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
"По всем заявлениям, поступившим в отдел полиции №5, по факту нарушения тишины и покоя граждан со стороны должностных лиц указанного в запросе заведения проведены проверки, результаты которых в соответствии с нормативно-правовыми актами направлены в административную комиссию администрации Ленинского района Самары. Сейчас УМВД Самары также проводит комплексную проверку по факту законности функционирования данного заведения", - ответили в полиции.
Интересно, что, по словам юристов, гипотетически в подобном заведении могут найти и нарушение медицинского законодательства. "Деятельность заведения в жилом доме, может быть, и законна, но если в заведении предлагают массаж, то может быть зафиксировано и ненадлежащее оказание медицинских услуг. Для работы массажисток требуется медицинское образование. Но правоохранителям нужно делать "контрольную закупку". В результате такого рода преступления сложно доказать", - рассказал известный самарский адвокат Михаил Левша.
Кроме того, по словам юриста, в подобных случаях иногда выявляют незаконную предпринимательскую деятельность. Но тогда требуется определить размер ущерба, что также не очень просто.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !