В Самаре вынесли приговор по делу об организации сети борделей под видом спа-салонов

В пятницу, 31 мая, в Октябрьском районном суде огласили приговор по делу предполагаемой ОПГ, специализировавшейся на организации проституции под видом сети спа-салонов массажа и оздоровительных услуг для мужчин. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Октябрьского района Самары.

Напомним, фигурантами дела являются 11 человек, обвиняемые в зависимости от роли каждого в организации занятий проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ) и вовлечении в занятия проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ). Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Обвинение в создании специфического бизнеса предъявили 48-летнему самарцу. По версии следствия, примерно в августе 2015 г. он решил сколотить в городе ОПГ для содержания круглосуточных притонов, в которых девушки под видом мастеров массажа оказывали бы мужчинам услуги сексуального характера.

Начав поиск сообщников, он якобы предложил войти в состав своей ОПГ знакомой, она и стала его ближайшим помощником. У женщины были управленческие и контролирующие функции старшего управляющего всей сети салонов. Сейчас она также является одной из подсудимых.

Ряд фигуранток уголовного дела, как считает следствие, были следующим звеном в иерархии ОПГ — они выполняли обязанности "управляющих" салонами. Каждая должна была встречать клиентов, разъяснять им порядок работы салона, знакомить с видами и стоимостью программ оказания сексуальных услуг, предоставлять на выбор девушек, принимать оплату. Управляющие также контролировали бесперебойное обеспечение заведения постельными принадлежностями, товарами из секс-шопов, выдачу "зарплаты", а кроме того, размещали рекламу в интернете. В подчинении у "управляющих" были еще и "администраторы".

В сети были отработаны программы обучения девушек "профессиональным премудростям", стажировки. Проводили инструктажи по поводу конспирации и на случай визита правоохранителей.

Всего, по версии следствия, подсудимые в разное время обустроили в Самаре четыре спа-салона: "Ежевика" в доме № 119 на ул. Ленинской, "Серебро" в доме № 15 на ул. Шверника, "Черника" в доме № 245 на пр. Карла Маркса и "БарON" в доме № 75 на ул. Революционной.

Помимо эротического массажа, программы предусматривали выполнение "мастерами" различных действий сексуального характера, но только суррогатного плана — то, что в этой среде называется "без проникновения". Также для клиентов предусматривались "иные" дополнительные программы.

По версии следствия, руководитель ОПГ уделял особое внимание соблюдению конспирации, контролировал деятельность "работников", в том числе девушек-мастеров, с помощью видеонаблюдения — как за территорией, прилегающей к салону, так и в помещениях. Для наиболее частых и щедрых посетителей действовала система скидок.

Общие доходы салонов, по показаниям одной из фигуранток, составляли в среднем 4-5 млн руб. в месяц. В период распространения коронавирусной инфекции они падали до 2 млн руб. в месяц.

Организатор сети, по данным правоохранителей, полностью владел обстановкой в части выручки, сам распределял поток денег. Девушки, оказывающие сексуальные услуги, получали от 30% до 45% от оплаченного клиентами. Администраторов и управляющих, помимо окладов, мотивировали процентом от выручки салонов.

В группировке действовала система правил для "сотрудников" и штрафов за их нарушение — от 500 до 20 тыс. рублей.

Тучи над сетью салонов сгустились в 2022 году. Способствовала тому работа полицейских ГУ МВД России по Самарской области, которые получали данные о деятельности заведений по своим оперативным каналам. Кроме того, на бурную жизнь салонов жаловались жители Самары. В частности, летом 2022 г. в публичную плоскость вышла ситуация с "Ежевикой".

В итоге в 2022 г. полицейские прекратили деятельность салонов. Позже уголовное дело поступило в Октябрьский районный суд. Предполагаемый организатор ОПГ находился под домашним арестом, 10 его подчиненных — под подпиской о невыезде.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Октябрьского района, 31 мая суд вынес приговор. Предполагаемому организатору сети спа-салонов и его ближайшей помощнице суд назначил по году и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 250 тыс. руб. в доход государства.

Семь работниц салонов получили по три года лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком и штрафом 200 тыс. руб. в доход государства. Еще двум девушкам назначили штраф 200 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.