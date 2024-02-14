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В Самаре "накрыли" сеть борделей под видом спа-салонов

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьском районном суде Самары идет судебный процесс по делу предполагаемой ОПГ, специализировавшейся на организации проституции под видом сети спа-салонов массажа и оздоровительных услуг для мужчин. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Октябрьского района.

Фото: pxhere.com

Фигурантами являются 11 человек, обвиняемых в зависимости от роли каждого в организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ) и вовлечении в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ). Судебный процесс идет в закрытом режиме.

Как пояснили в надзорном ведомстве, обвинение в создании специфического бизнеса предъявили 47-летнему самарцу. По версии следствия, примерно в августе 2015 г. он решил сколотить в городе ОПГ для содержания круглосуточных притонов, в которых девушки под видом мастеров массажа будут оказывать мужчинам услуги сексуального характера.

Начав поиск сообщников, он якобы предложил войти в состав своей ОПГ ранее знакомой женщине, которая стала его ближайшим помощником. Руководитель наделил ее управленческими и контролирующими функциями старшего управляющего всей сети салонов. Сейчас она также является одной из подсудимых.

Ряд фигуранток уголовного дела, как считает следствие, были следующим звеном в иерархии ОПГ — они выполняли обязанности "управляющих" салонами. Каждая из них должна была встречать мужчин-клиентов, разъяснять им порядок, установленный в салоне, знакомить с видами и стоимостью программ оказания сексуальных услуг, предоставлять на выбор девушек, принимать оплату. Управляющие также контролировали бесперебойное обеспечение постельными принадлежностями, товарами из секс-шопов, выдачу "заработной платы", а кроме того размещали рекламу салонов в интернете. В подчинении у "управляющих" были еще и "администраторы".

В сети были отработаны программы обучения девушек "профессиональным премудростям", стажировки. Проводились инструктажи по поводу конспирации и на случай визита правоохранителей.

Всего, по версии следствия, представители данной ОПГ в разное время обустроили в Самаре четыре спа-салона: "Ежевика" в доме № 119 на ул. Ленинской, "Серебро", в доме № 15 на ул. Шверника, "Черника" в доме № 245 на пр. Карла Маркса, и "БарON" в доме № 75 на ул. Революционной.

Помимо эротического массажа, программы предусматривали выполнение "мастерами" различных действий сексуального характера, но только суррогатного плана — то, что называется в этой среде "без проникновения". Также для клиентов предусматривались "иные" дополнительные программы.

По версии следствия, руководитель ОПГ уделял особое внимание соблюдению конспирации, контролировал деятельность "работников", в том числе девушек-мастеров с помощью видеонаблюдения, как за территорией, прилегающей к салону, так и в помещениях. Для наиболее частых и щедрых посетителей действовала система скидок.

Общие доходы салонов, по показаниям одной из фигуранток, составляли в среднем от 4 до 5 млн руб. в месяц. В период распространения коронавирусной инфекции они падали до 2 млн руб. в месяц.

Глава ОПГ, по данным правоохранителей, полностью владел обстановкой в части выручки, сам распределял поток денег. Девушки, оказывающие сексуальные услуги, получали от 30% до 45% от оплаченного клиентами. Администраторов и управляющих помимо окладов мотивировали процентом от выручки салонов.

В группировке действовала система правил для "сотрудников" и штрафов за их нарушение - от 500 руб. до 20 тыс. рублей.

Тучи над сетью салонов сгустились в 2022 году. Способствовала тому работа полицейских ГУ МВД России по Самарской области, которые получали данные о деятельности салонов по своим оперативным каналам. Кроме того, на бурную жизнь салонов жаловались жители Самары. В частности, летом 2022 г. в публичную плоскость вышла ситуация с салоном "Ежевика".

В итоге в 2022 г. полицейские деятельность салонов прекратили. Сейчас емкое уголовное дело рассматривает суд. Предполагаемый организатор ОПГ находится под домашним арестом, 10 его подчиненных - под подпиской невыезде.

Впрочем, говорить о победе над индустрией "массажных салонов для взрослых", очевидно, пока рано. Так, на месте закрывшегося салона "Ежевика", по словам местных жителей, открылось заведение такого же профиля под новой вывеской — "Джуманджи".

Гид потребителя

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